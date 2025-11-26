為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    夜店保安劉柏葳埋伏刺殺前女友逾30刀 殺人罪起訴

    2025/11/26 10:06 記者吳昇儒／台北報導
    檢察官認定劉柏葳殺害谷姓前女友事證明確，依涉犯殺人罪將他起訴。（資料照）

    檢察官認定劉柏葳殺害谷姓前女友事證明確，依涉犯殺人罪將他起訴。（資料照）

    22歲男子劉柏葳因與谷姓前女友發生爭執時，對其施暴，女方當下向法院聲請保護令並提告。保護令於今年7月29日獲准後，劉男於隔日接獲通知，竟在當天埋伏在谷女上班必經之路，狠刺對方30多刀、割頸致死。台北地檢署今日偵結，認定劉男殺人意圖明顯，且事證明確，提起公訴。

    檢警調查，劉男原先在某夜店擔任保安人員，結識27歲谷姓女公關，兩人交往後曾短暫同居，但因劉男控制欲強烈、疑神疑鬼而爆發衝突。今年5月15日劉男涉嫌毆打谷女，女方當天前往醫院驗傷並對劉男提出家暴傷害告訴，同時也聲請保護令。

    谷女聲請保護令於今年7月29日獲准後，隔日警方就依規定告誡劉男，不得接觸谷女，疑讓劉男心生怨恨；劉男熟知前女友上班路線，接獲通知當日晚間，便持彈簧刀跑到台北市信義區華納威秀地下停車場埋伏，預謀殺害谷女。

    劉男埋伏約40分鐘後，見谷姓前女友騎電動滑板車現身，立刻將她拖到樓梯間施暴，猛刺30多刀還割頸，造成谷女身上有數十道傷口。據悉，谷女的傷勢大部分均集中在頭、頸、後背等要害，雙手也有多道反抗時的刀傷。

    劉男得手後，隨即駕車逃往預放機車的停車場，改騎車從北宜公路逃往宜蘭，席間將兇刀丟棄路旁山崖下，一路逃到位於五結鄉的外公家。警方一路追查，隔日凌晨就將人逮捕到案。

    據了解，劉男曾於警方偵訊時，宣稱自己精神狀態不佳，有相關疾病，但在檢察官偵辦時，卻對此部分閉口不提，也未要求進行精神鑑定。

    檢察官偵訊後，認為依相關人、事證及周邊監視器畫面等證據均證明，劉男殺人意圖明確，今依法提起公訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播