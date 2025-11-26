為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    踹倒同行害他遭車輾死 小黃運將二審判刑8年3月

    2025/11/26 09:59 記者楊國文／台北報導
    孫姓計程車司機勸同行林堅正勿在車內抽煙，遭林毆打、踹倒在地，不料，孫遭路過車輛輾過，送醫不治，一審依遺棄致死罪判林8年，另依傷害罪判刑3月得易科罰金，全案上訴，高等法院今判決上訴駁回。（記者楊國文攝）

    計程車司機林堅正不滿孫姓同行勸阻不要在車內抽菸，雙方爆發衝突，孫遭林毆打倒地，無法起身，因躺在路中，遭路過汽車輾過，送醫不治，新北地院國民法官庭依遺棄致死罪判刑8年，另外，依傷害罪判3月徒刑得易科罰金9萬元，全案上訴，高等法院今判決上訴駁回，可上訴三審。林未聆判。

    檢方調查，林堅正2023年11月14日晚上8點將計程車停在新北市板橋區大觀路3段路旁，坐在車上抽菸，同時與車內女性友人聊天。同一計程車隊的孫姓運將路過，出言勸導林勿在車內抽菸，維護車隊形象，兩人發生口角起衝突。

    林男攻擊孫男胸部、並用腳踹孫的肚子，孫不支倒臥在車道上，林再踢腳孫的頭部，孫因已酩酊大醉，無法起身。林男車上的女性友人見狀，欲幫忙將林拉到路邊避免發生意外，不料，胡姓女子駕車駛來，閃避不及輾過孫的頭、胸等處，孫被送醫急救仍不治。

    警方獲報到場處理車禍事件，林男自首稱是和孫起衝突肇事者，願接受法律制裁。檢方偵查後，依傷害致死罪起訴林，胡女因過失致死罪，被檢方緩起訴處分。

    新北地院組成國民法官法庭審理，林的律師主張，林涉嫌毆打孫，就孫的死亡結果，應僅構成過失致死罪。

    國民法官庭認為，林雖符合自首規定，但林將孫踹倒、倒臥在車道上無法起身，孫當時屬無自救能力之人，林卻未搭救或採取任何保護措施，害孫被路過車輛輾斃，加上林又有刪除行車紀錄器舉動，不應予以減刑，以遺棄致死罪判刑8月、傷害罪判3月徒刑得易科罰金。全案上訴高法院。

