    首頁 > 社會

    為領普發現金1萬8旬翁騎單車迷航9小時 警伸援手安然返家

    2025/11/26 09:38 記者湯世名／彰化報導
    8旬翁騎單車從早上騎到晚上迷航9小時，員警趕緊拿飲料讓他解渴。（圖由警方提供）

    8旬翁騎單車從早上騎到晚上迷航9小時，員警趕緊拿飲料讓他解渴。（圖由警方提供）

    彰化縣鹿港鎮1名81歲老翁24日上午9點從住家騎單車出發，要到郵局領1萬元普發金，不料疑因方向感不佳路線偏離，竟一路騎到數公里遠的彰化市，陷入迷航不知所措，騎到晚間6點最終因體力透支倒在路旁，彰化警分局獲報派員趕往現場，老翁恍惚問「我到底在哪裡？」家屬接獲通知趕來接老翁返家，頻向警方道謝。

    彰化警分局莿桐派出所指出，24日晚間近6點接獲民眾報案，稱彰化市環河街上有1名騎乘腳踏車的老翁倒坐於路旁，且身體不適需要協助，警員黃翎郡、蕭廷勳立即趕赴現場，發現81歲的老翁滿頭大汗、氣喘吁吁，整個人因長時間消耗體力而癱坐在地上，神情相當疲憊。

    老翁表示，他於上午9點從鹿港住家騎腳踏車至附近的郵局領取普發現金1萬元，沒想到因方向感不佳且受失智症狀的影響，行走路線卻越騎越偏離郵局，竟騎到不知名的地方，他一路在車流中繞行，體力逐漸透支，最終因過度疲勞而倒在路旁。

    員警見老翁虛弱無力，立即協助其休息並安撫情緒，確認其身體狀況無大礙後，載返派出所休息，並同步聯繫家屬到場。家屬表示，老翁因患有失智症，且正焦急的在找尋他，當接獲警方通知後，才大大鬆了一口氣，並對警方的迅速處置與細心協助表達深深感謝。

    8旬翁迷航9小時，被員警發現時已體力透支。（圖由警方提供）

    8旬翁迷航9小時，被員警發現時已體力透支。（圖由警方提供）

