    首頁 > 社會

    通緝犯拒警盤查 開進鐵道後棄車害台鐵延誤

    2025/11/26 09:36 記者林嘉東／基隆報導
    31歲黃姓通緝犯為躲避追緝，今天凌晨駕車闖入鐵道開了300多公尺後棄車逃逸，跑進火車站不慎摔傷，仍被警方逮到。（記者林嘉東翻攝）

    31歲黃姓通緝犯為躲避追緝，今天凌晨駕車闖入鐵道開了300多公尺後棄車逃逸，跑進火車站不慎摔傷，仍被警方逮到。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局延平街派出所長陳品碩，今（26日）凌晨在基隆知名紅燈區「鐵路街」攔查黃姓通緝犯時，黃不僅拒檢反而駕車開入鐵道，一路北上開了約300公尺至基隆火車站南站後棄車逃逸，逃竄至火車站頂樓後不慎摔傷落網；由於黃男的車停在鐵道上，警方通知吊車清晨5時許才將黃的車吊離，造成基隆到七堵段班車延誤。

    基隆市警一分局延平街派出所長陳品碩騎警騎與同僚今天凌晨1時許，巡邏至基隆市仁愛區鐵路街龍安街口時，發現31歲黃男駕車停在路旁，形跡可疑上前盤查，黃不僅拒檢，反駕車從精一路、龍安街口開進鐵道，往北開往基隆火車站；陳員見狀通知鐵路警察局七堵派出所協助追捕，另通知線上警力，沿鐵道追查黃男下落，凌晨1點40多分在基隆火車站南站頂樓，發現黃男躺在地上哀號，不斷喊疼。

    警方研判黃男逃竄時，從頂樓攀爬，不慎摔落撞到遮雨棚後掉落地板受傷，趕緊通知消防隊員將他送醫救治；警方隨後在基隆火車站南站鐵道上找到黃男駕駛的轎車（距離黃男從精一路駛入的地點到棄車地點約300公尺），在車上查獲1顆依托咪酯煙彈、煙油與安非他命等毒品，且查出黃男因公共危險與偽造文書等案遭通緝中，警方將待黃男傷勢穩定後，將他遞解歸案，並將黃依涉犯毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

    至於，黃男棄車在鐵道上的轎車，警方通知吊車今天清晨5許才將車輛拖走。台鐵緊急調度，以單線維持雙向行車，造成上、下行列車延誤，上午8時許恢復通車。

