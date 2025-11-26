為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    望安鄉長許賢德涉貪限制住居 新增馬公市住所

    2025/11/26 09:38 記者劉禹慶／澎湖報導
    望安鄉長許賢德（左）限制令延長8個月，但限制住居新增馬公住所。（民眾提供）

    望安鄉長許賢德（左）限制令延長8個月，但限制住居新增馬公住所。（民眾提供）

    望安鄉長許賢德因違反貪污治罪條例等案件，經檢察官提起公訴，澎湖地方法院判決限制出海出境（除往返馬公、望安之航線外），並限制住居及接受適當之科技監控設備8個月，由於今年12月1日屆滿，澎湖地方法院再判延長8個月，但新增馬公市住居。

    判決書指出，按審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年。法院延長限制出境、出海裁定前，應給予被告及其辯護人陳述意見之機會，刑事訴訟法第93條之3第2項後段、第4項分別定有明文。

    許賢德因違反貪污治罪條例等案件，前於審理中經澎湖地方法院裁定核准提出280萬元保證金後停止羈押，並自停止羈押之日起，限制住居在澎湖縣望安鄉，限制出境、出海8月及接受適當科技設備監控8月，而於今年4月2日具保後釋放。

    原本許賢德及辯護人當庭陳述，希望屆期後，能不再延長，另被告遭限制住居在望安鄉宿舍，與配偶分隔兩地幾乎無法會面，因配偶近來發現罹患惡性腫瘤目前積極治療中，請求放寬限制住居地址，能正常居住在馬公是住所，以維護被告與配偶往來及照護之合理需求。澎湖地方法院認被告有繼續限制出境、出海並接受適當科技設備監控必要，自12月2日起延長8月，但同意新增限制住居在馬公住所。

    許賢德限制出海令，不包含望安至馬公航線。（記者劉禹慶攝）

    許賢德限制出海令，不包含望安至馬公航線。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播