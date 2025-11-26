翁子派出所女警張綺玲牽線 新社花海值勤便當照顧獨居長者

翁子派出所女警張綺玲（右）將新社花海剩餘的值勤便當轉贈給翁社里獨居老人關懷據點，嘉惠獨居老人。（民眾提供）

台中市豐原警分局翁子派出所自本月21日起攜手翁社里社區發展協會啟動「愛心便當轉贈計畫」，將「2025新社花海」活動期間，因勤務預備量多出的餐盒，轉送至社區獨居長者與弱勢族群手中，讓花海的熱鬧轉化為社區裡一份踏實的溫暖。

新社花海是年度盛大事，義交與警力支援密集，因每日值勤人員眾多，餐點數量往往難以精準估算，活動一開始便出現有數量不等的便當剩餘的情形發生，承辦轄區志工服務業務的女警張綺玲不忍每天有那麼多餐盒遭到浪費，便想到「這些熱騰騰的餐盒，能不能送給真正需要的人？」

張綺玲於是聯繫翁社里獨居老人關懷據點，據點志工江彩雲得知消息後直呼「太及時了」，因近期天氣轉涼，許多獨居長者不便外出，能收到熱食是一份珍貴的照顧。

在確定關懷據點能接收後，張綺玲即馬不停蹄的籌辦此計畫，串聯義交與志工團隊，確保便當在衛生安全的條件下，能在最短時間內被妥善分配，將「即時的溫飽」送到最需要的人手中。

除此之外，翁子派出所更將關懷範圍擴大，對於主動至派出所詢問愛心便當的轄內民眾，也來者不拒地提供給他們，讓即時的溫飽送到最需要的人手中，完美達成不浪費與愛心之間的平衡。

翁子派出所所長曾明欽表示，張員擔任「愛心便當轉贈計畫」發起人，不僅敏銳察覺勤務運作中的問題，更以同理心與行動力積極提出解方，促成兼顧環保與關懷的暖心措施，成為警民合作、資源共享的最佳典範，衷心期盼這份善意能持續擴散，讓更多居民感受到社區互助的力量。

