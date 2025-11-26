為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南警破假泰達幣投資詐騙案 被害金額逾6000萬元

    2025/11/26 09:20 記者王涵平／台南報導
    呂姓等40名被害人於2022年至2024年間透過加入臉書等通訊軟體進行投資泰達幣，遭詐總金額達6000多萬元，警方查出詐團金主為鄭姓男子，另有水房與幣商車手等5人。（記者王涵平翻攝）

    呂姓等40名被害人於2022年至2024年間透過加入臉書等通訊軟體進行投資泰達幣，遭詐總金額達6000多萬元，台南警方查出詐團金主為鄭姓男子，另有水房與幣商車手等5人，涉嫌以虛擬貨幣假投資真詐騙，今年9至11月間陸續將鄭姓等6人查獲到案，依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦，聲請裁定扣押金主鄭嫌名下兩筆土地、1棟房屋獲准。

    被害人呂男等40人於2022年10月至2024年10月間，於臉書、IG等社群軟體或LINE通訊軟體認識不詳詐欺集團成員並互加LINE帳號，詐團成員慫恿被害人投資股票並傳送APP連結，要求被害人下載假投資應用程式APP並要求被害人註冊，當被害人註冊後，詐團成員再佯稱為應用程式APP客服人員，提供給被害人一組錢包地址（錢包地址實際為詐欺集團掌控）。

    警方調查，當被害人欲入金投資，詐團成員會先要求被害人申設註冊國外幣安或OKX等交易所錢包地址，再以話術要求被害人以泰達幣入金投資，並指定傳送假幣商之LINE連結，要求被害人加入並向該幣商買幣，待幣商派出業務與被害人面交取款，將泰達幣先打入被害人於國外交易所申設註冊之錢包地址後，再以話術要求被害人從自己錢包地址打入詐團提供之錢包地址（錢包地址實際為詐欺集團掌控），錢包內泰達幣即被詐欺集團馬上操控轉出，致被害人血本無歸，被害人遭詐欺約新台幣6182萬5000元。

    假幣商集團犯案時會派出車手跟被害人面交收取現金，經南市刑大科偵隊追查分析發現鄭男為集團金主，水房成員及假幣商車手目前清查計有陳姓、林姓、陳姓、鄭姓、藺姓等5人，經由通聯調閱、幣流分析、數位鑑識並調取相關資料後，持搜索票、拘票於今年9月至11月實施兩波搜索，目前共緝獲假幣商集團等6人到案，將持續追查其他共犯。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

