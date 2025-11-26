頭埋同居人女兒下體磨蹭害自殘 板模工判3年10月

台中地院法官依小雲情緒反應，加上供述前後一致，認定該事屬實，依強制猥褻罪，判阿雄3年10月徒刑。（資料照）

台中一名在工地工作的男子阿雄（化名），2023清明節返回屏東老家掃墓，卻在清晨趁同居人熟睡，扳開同居人女兒小雲（化名）大腿，將頭埋在她下體磨蹭，還撫摸屁股和大腿內側，小雲嚇到搖醒母親，阿雄才停止，小雲事後自殘，學校老師發現追問才得知上情報案，但阿雄矢口否認，台中地院法官依小雲事後情緒反應，加上供述前後一致，認定該事屬實，依強制猥褻罪，判阿雄3年10月徒刑。

判決指出，阿雄2023年清明節，帶著同居人、女兒，還有同居人與前夫所生的女兒小雲回屏東老家掃墓，沒想到當天清晨，趁同居人熟睡，阿雄扳開小雲的雙腳，將頭部往她下體磨蹭，且不顧小雲扭動身體並側身抗拒，仍執意以手撫摸她的臀部及大腿內側，對她強制猥褻得逞，直到小雲叫醒一旁的母親，阿雄才停止猥褻行為離開房間。

小雲事後出現自殘行為，學校生教組長發現她手臂上自殘傷痕，關心了解後小雲才說出事情經過，且導師看到過來關心後，小雲崩潰流淚；輔導老師也證稱，小雲轉介到輔導室時，含著眼淚、情緒崩潰告訴她事情發生的經過。

台中地院審理時，阿雄矢口否認對小雲有強制猥褻行為，辯稱小雲所述不實，自己沒有對她做這些事。辯護人則辯稱，小雲指稱當時母親有醒來，但此證詞和她對學校輔導老師、生教組長所陳述不一致，且母親也稱對案發狀況並不知情，認為小雲指控非事實，不能僅憑單一指控就指阿雄犯下本案。

台中地院法官審理後認為，小雲描述阿雄以頭磨蹭下體及大腿內側的過程、方式，內容詳細完整，前後證言始末一貫，沒有游移、矛盾或歧異之處，如非親自經歷，應難憑空編撰如此不堪的不實情節，且前後一致的證述內容，認定小雲證述可信度高。

台中地院審酌，阿雄雖與小雲及母親達成和解，不過犯後始終否認犯行，犯後態度惡劣，不宜輕縱，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處3年10月徒刑，可上訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法