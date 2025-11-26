為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    頭埋同居人女兒下體磨蹭害自殘 板模工判3年10月

    2025/11/26 09:08 記者陳建志／台中報導
    台中地院法官依小雲情緒反應，加上供述前後一致，認定該事屬實，依強制猥褻罪，判阿雄3年10月徒刑。（資料照）

    台中地院法官依小雲情緒反應，加上供述前後一致，認定該事屬實，依強制猥褻罪，判阿雄3年10月徒刑。（資料照）

    台中一名在工地工作的男子阿雄（化名），2023清明節返回屏東老家掃墓，卻在清晨趁同居人熟睡，扳開同居人女兒小雲（化名）大腿，將頭埋在她下體磨蹭，還撫摸屁股和大腿內側，小雲嚇到搖醒母親，阿雄才停止，小雲事後自殘，學校老師發現追問才得知上情報案，但阿雄矢口否認，台中地院法官依小雲事後情緒反應，加上供述前後一致，認定該事屬實，依強制猥褻罪，判阿雄3年10月徒刑。

    判決指出，阿雄2023年清明節，帶著同居人、女兒，還有同居人與前夫所生的女兒小雲回屏東老家掃墓，沒想到當天清晨，趁同居人熟睡，阿雄扳開小雲的雙腳，將頭部往她下體磨蹭，且不顧小雲扭動身體並側身抗拒，仍執意以手撫摸她的臀部及大腿內側，對她強制猥褻得逞，直到小雲叫醒一旁的母親，阿雄才停止猥褻行為離開房間。

    小雲事後出現自殘行為，學校生教組長發現她手臂上自殘傷痕，關心了解後小雲才說出事情經過，且導師看到過來關心後，小雲崩潰流淚；輔導老師也證稱，小雲轉介到輔導室時，含著眼淚、情緒崩潰告訴她事情發生的經過。

    台中地院審理時，阿雄矢口否認對小雲有強制猥褻行為，辯稱小雲所述不實，自己沒有對她做這些事。辯護人則辯稱，小雲指稱當時母親有醒來，但此證詞和她對學校輔導老師、生教組長所陳述不一致，且母親也稱對案發狀況並不知情，認為小雲指控非事實，不能僅憑單一指控就指阿雄犯下本案。

    台中地院法官審理後認為，小雲描述阿雄以頭磨蹭下體及大腿內側的過程、方式，內容詳細完整，前後證言始末一貫，沒有游移、矛盾或歧異之處，如非親自經歷，應難憑空編撰如此不堪的不實情節，且前後一致的證述內容，認定小雲證述可信度高。

    台中地院審酌，阿雄雖與小雲及母親達成和解，不過犯後始終否認犯行，犯後態度惡劣，不宜輕縱，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處3年10月徒刑，可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播