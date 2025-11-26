簽注運動彩券謊稱「去領錢」、開獎沒中不肯付 下場曝光

男子簽運動彩券13.5萬元，佯稱去領錢卻一去不復返，保告後還說「沒中獎就失去付錢意願」，南投地院法官將他判刑5個月。（記者陳鳳麗攝）

南投縣蔡姓男子到彩券行簽注13.5萬元的運動彩券，騙店員錢帶不夠，先去附近銀行領錢，開獎後知道沒簽中拒絕返店付錢，店家憤而報警，南投地院法官將故技重施的蔡男以詐欺得利罪名判刑5個月。

蔡姓男子愛簽注運動彩券，2023年就曾在雲林因下注運動彩券佯稱先去領錢，但開獎得知沒中即不付錢而被告，雲林檢方偵辦時，蔡男與被害人達成和解，因此檢察官予以不起訴處分。

蔡男隔了一年，故技重施，去年6月中旬到南投一家運動彩券行，針對當天進行的某場運動賽事簽注，店員操作電腦系統後列印台灣運彩彩券3張，共計13萬5000元。蔡男佯稱要去領錢，等一下就來支付下注金額及拿取彩券，店員認為他就在附近的銀行領錢，因此給他方便。

蔡男出去領錢後就沒再回彩券行，店員用line催他來拿彩券，他原本要店員再幫他簽注另一賽事20萬元，但遭店員拒絕，要他先來付13萬5000元再說。

該場簽注的運動賽事結束後，蔡男下注的彩券全部槓龜，店員再次催他來付錢，蔡男不予理會，店家到派出所報案控告詐欺。

蔡男後來跟警方坦承「簽霸王彩券」，若有簽中才要去付錢，但是賽事結束得知全未中獎，當然就失去付錢的意願。南投地檢署以詐欺得利罪名起訴，並具體求刑6個月，南投地院審理後，法官審酌，蔡男坦承犯行，但未能與店家達成調解或賠償，判處有期徒刑5個月，詐得13.5萬元依刑法追徵其價額。

