    苗栗獨居老翁命案 2嫌共犯殺人罪嫌重大收押

    2025/11/26 08:43 記者彭健禮／苗栗報導
    謝男（左1）、蕭男（中）被上銬送法辦，經檢方複訊認2人共犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准。（記者彭健禮攝）

    苗栗市67歲鄭姓獨居老翁命案，警方逮捕有竊盜、公共危險前科的謝男，及有毒品、詐欺前科的蕭男，昨（25日）將2人依強盜致死罪嫌移送苗栗地檢署；檢察官複訊後，認謝、蕭2人相互卸責，且有串證、逃亡之虞，加上攻擊被害者頭部重要器官，依共犯殺人等罪嫌重大，昨晚向法院聲請羈押獲准。

    獨居鄭姓老翁25日生日，但他24日被到府關懷的居家照服人員發現倒臥在客廳地板半凝固的血泊中，額頂有撕裂傷，沒有動靜，經通報警、消防人員到場，老翁已死亡。

    警方鑑識人員採證後，發現老翁除了頭部傷勢，其頸部及眼部周圍，也有挫傷、瘀青等不明傷勢，懷疑案件不單純，經派出所員警調閱相關監視器影像，發現22日下午有2名男子進入老翁住家，2男待了約一小時後離開，老翁就再也沒有出門。

    警方循線於前晚陸續將謝男、蕭男拘捕到案，2人無業、平日四處遊蕩。2人稱，常與老翁一起喝酒，並坦承有於22日下午4點多前往老翁家，因懷疑老翁會檢舉他們騷擾而起爭執。但2人互指對方持鈍器毆打老翁，老翁倒地後，從老翁身上拿取零錢後離開。

    檢警昨天相驗，檢察官指示擇日解剖，查明死因；警方依強盜致死罪嫌將2人送辦，惟檢察官複訊後，認謝、蕭2人相互卸責，且有串證、逃亡之虞，加上攻擊被害者頭部重要器官，依共同犯殺人等罪嫌重大等理由，向法院聲請羈押，法院昨晚准押。

    獨居鄭姓老翁昨天生日，但他24日被到府關懷的居家照服人員發現倒臥在客廳地板半凝固的血泊中死亡。（資料照）

