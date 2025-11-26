控師在「閨密前」摸屁股 學童家長提國賠敗訴

家長指控，鄭姓導師在校園內猥褻女童，刑事判決無罪，家長向學校提起國家賠償訴訟，請求賠償440萬元，台南地方法院判敗訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

台南一所國小女童家長指控，鄭姓導師在校園內猥褻女童，女童在調查中說，三年級到四年級間，老師在同學面前摸她2、30次，甚至不顧閨密在旁邊還摸她屁股，刑事判決無罪後，家長向學校提起國家賠償訴訟，請求賠償共440萬元，台南地方法院認為證據不足判敗訴。

原告家長表示，女童就讀中年級時，與鄭姓導師接觸後情緒與作息改變，遂帶往家暴防治中心諮商與鑑定，被指出有創傷反應。家長認為導師在校園內行為越界，學校監督與保護不周，因此依國家賠償法向學校請求賠償。

請繼續往下閱讀...

學校回應，接獲通報後啟動性別事件調查，性平會多次成立調查小組，整體結果以不成立為主，僅有一度認為鄭姓導師行為違規，後又在重啟調查後推翻。刑事部分，檢方起訴後一審判決無罪，二審駁回上訴，案件現由最高法院審理。

台南地院指出，國家賠償須由請求人負舉證責任，證明公立學校教師在執行職務時以故意或過失侵害學生權益。審酌性平調查內容，法院認為女童對時間與細節說法前後不一，教室又屬開放空間，若真長期多次出現明顯不當行為，依一般經驗應易被其他師生察覺，但相關證人均未指出有異樣。

法院也提到，諮商與鑑定資料顯示女童承受心理壓力，然而反應可能與調查與訴訟壓力等因素交織，難以直接推論必然來自特定老師行為。學校啟動性平程序，並無怠於調查或監督，原告家長也未能積極證明鄭姓導師確有不法侵害行為。台南地院認定國賠要件不備，判決駁回，全案上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法