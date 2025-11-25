楊梅5層樓透天厝暗夜濃煙衝天 1女急跳花圃逃生受傷送醫

桃園楊梅5層樓透天厝火警濃煙衝天，消防人員全力灌救。（記者李容萍翻攝）

桃園市楊梅區文化街巷弄一棟5層樓的透天厝民宅，今（25）日晚上9點22分許發生火警現場濃煙衝天，一名女子為求生而跳樓到1樓花園，受傷送醫，包含她在內的共7人均成功脫困，意識清楚，起火原因尚待調查。

桃園市消防局第二大隊埔心分隊接獲火警報案，立即派人車於6分鐘內迅速抵達現場，共出動消防人員55名、消防車26輛及救護車4輛投入灌救。

請繼續往下閱讀...

另6人驚險脫困 幸無大礙

據了解，楊梅區文化街巷弄內這一棟RC結構的5層樓透天厝，今晚發生火災時，一名女性住戶情急之下從高處跳至1樓花圃逃生，造成腿部受傷，隨後經緊急送醫治療。另外6名住戶則自行從屋內疏散，驚險脫困，幸均無大礙。

火勢於晚間11點撲滅，至於火災的具體燃燒面積、財物損失與起火原因，由消防局鑑識人員深入調查釐清中。

桃園楊梅5層樓透天厝火警濃煙衝天，消防人員全力灌救。（記者李容萍翻攝）

桃園楊梅5層樓透天厝火警濃煙衝天，消防人員全力灌救。（記者李容萍翻攝）

桃園楊梅5層樓透天厝火警濃煙衝天，消防人員全力灌救。（記者李容萍翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法