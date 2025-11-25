苗栗男生日前遭毆致死？倒臥血泊、熊貓眼、頸有傷口 法醫揭：血跡凝固曝關鍵

高大成指出，「熊貓眼」不能作為他殺唯一指標，但血液凝固時間很重要，加上解剖，可找出死亡時間與兩名兇嫌犯案關係。（記者蔡淑媛攝）

苗栗市67歲鄭姓獨居男子日前被發現倒臥自家客廳，額頭裂傷，血泊半凝固，頸部有筆直傷口與眼周多處瘀青，最初研判是跌倒意外，但警方調查發現，死者兩天前曾與2名男子發生衝突，2人坦承曾以重物毆打死者頭部，但案件出現他殺疑點，法醫高大成指出，「熊貓眼」不能作為他殺唯一指標，但頸部外傷不會意外造成，尤其血液凝固時間很重要，解剖找出死亡時間及採證兩男的指甲縫皮屑。

警方調閱監視器，發現22日下午有27歲蕭姓男子、42歲謝姓男子進入死者住處，約一小時後離開，之後死者便未再外出。兩人遭警方帶回後供稱，當天因喝酒、口角，情緒失控拿重物擊打鄭男頭部，隨後離去，警方依傷害致死方向偵辦，已報請檢方相驗。

照服員24日上午到宅關懷時，發現鄭男倒臥客廳，周遭血跡已經半凝結。高大成表示，活人流出的血有凝結酵素、會凝固，死人流出的血則不會凝固，因此血泊狀態可回推他倒地時的生命跡象，一般來說，血液凝固要1、2小時以上，他懷疑，死亡時間是否落在兩名男子離開前，是判定殺人或傷害致死的重要分界。

如果老翁死亡時，兩嫌在屋內，則是殺人罪嫌，如果死亡時，兩嫌已離開，不知道毆打致死，則是傷害致死；另也要看屍斑，要解剖看胃容物，死亡時是早、午、晚餐前或之後。

外界關注死者眼周瘀青是否遭暴力攻擊，高大成指出，「熊貓眼」可能因後腦撞擊、血液向前滲出，也可能是外力擊傷，不能單憑此項判斷人為施暴，要現看場陳屍位置及狀態；但死者頸部筆直傷口「不符合一般跌倒型態」，一定有問題。

至於額頭筆直裂傷，家屬懷疑遭利器攻擊，高大成指出，撞到桌角、牆角也會有類似傷口，仍待相驗比對現場環境、傷口角度與深度。

