校園主任不認女師搞不倫戀 「明天要騎老公」火辣對話打臉

高市某學校爆不倫戀，主任和女老師均已婚，摩鐵嘿咻後意猶未盡，互傳「明天我要騎老公、都興奮滴要濕濕的了啦」、「剛才真是驚險，差點被我老婆抓包」等鹼濕訊息，橋頭地院判決主任賠償人夫30萬元遮羞費。

原告阿國（化名）指出，被告阿榮（化名）在某學校任職期間，與其妻小雪（化名）認識、接觸、交往後，在2022年12月間，2人多次相約在旅館過夜嘿咻，小雪還傳私密照，要求他賠償80萬元精神撫慰金。

阿榮則否認與小雪有不當交往，並指她在外以單身自居外，學校還有2名男老師追求她，其中1人甚至交往1年多，拒絕賠償。

橋頭地院開庭調查，小雪出庭應訊則打臉阿榮，指他知道她已婚身分。又查，據阿榮和小雪互傳訊息：如「老公加油，不要太累～明天換我騎你，都興奮滴要濕濕的了啦」、「老公不能自己打手槍喔！要等我」、「老婆累了，換老公騎喔～」、「剛才真是驚險，差點被我老婆抓包」等語，判決阿榮應給付30萬元予阿國，仍可上訴。

此外，阿榮妻子先前曾對小雪求償精神撫慰金，法院也判決小雪應賠償30萬元並定讞。

