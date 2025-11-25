為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    校園主任不認女師搞不倫戀 「明天要騎老公」火辣對話打臉

    2025/11/25 21:33 記者鮑建信／高雄報導
    學校主任偷吃已婚女老師，被橋頭地院判決賠償30萬元精神撫慰金。（情境照）

    學校主任偷吃已婚女老師，被橋頭地院判決賠償30萬元精神撫慰金。（情境照）

    高市某學校爆不倫戀，主任和女老師均已婚，摩鐵嘿咻後意猶未盡，互傳「明天我要騎老公、都興奮滴要濕濕的了啦」、「剛才真是驚險，差點被我老婆抓包」等鹼濕訊息，橋頭地院判決主任賠償人夫30萬元遮羞費。

    原告阿國（化名）指出，被告阿榮（化名）在某學校任職期間，與其妻小雪（化名）認識、接觸、交往後，在2022年12月間，2人多次相約在旅館過夜嘿咻，小雪還傳私密照，要求他賠償80萬元精神撫慰金。

    阿榮則否認與小雪有不當交往，並指她在外以單身自居外，學校還有2名男老師追求她，其中1人甚至交往1年多，拒絕賠償。

    橋頭地院開庭調查，小雪出庭應訊則打臉阿榮，指他知道她已婚身分。又查，據阿榮和小雪互傳訊息：如「老公加油，不要太累～明天換我騎你，都興奮滴要濕濕的了啦」、「老公不能自己打手槍喔！要等我」、「老婆累了，換老公騎喔～」、「剛才真是驚險，差點被我老婆抓包」等語，判決阿榮應給付30萬元予阿國，仍可上訴。

    此外，阿榮妻子先前曾對小雪求償精神撫慰金，法院也判決小雪應賠償30萬元並定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播