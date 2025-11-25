為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    居服員代刷長輩健保卡免掛號費 嘉義診所5年涉詐領88萬健保費

    2025/11/25 20:28 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義縣一間診所負責人曾姓醫師、白姓及黃姓夫妻，涉嫌以免付掛號費、贈送免費維骨力及鈣片等方式，讓居家服務照顧員持多張未實際到診長輩的健保卡刷卡，再由曾姓醫師開立「速利肌膠囊」等單一藥物處方箋，居服員持處方箋及健保卡再到藥局領藥，自2020年元旦起至今年2月28日，5年間涉嫌詐領88萬9元健保費，嘉義地檢署依詐欺取財、業務登載不實文書等罪嫌，將曾姓、白姓、黃姓等3人起訴。

    診所3名負責人被起訴

    檢調調查，曾、白、黃3人都是診所負責人，2014年起加入健保診所行列，明知須依實際看診情形，核實向健保署申報診察費，並依實際到診保險對象的病情開藥，才能申報藥費及藥事服務費醫療服務點數，維骨力、鈣片均不在藥費給付之列。

    檢調調查，該診所以免掛號費、免費送維骨力及鈣片等方式，吸引居服員持長輩健保卡到診所刷卡，再持單一藥物處方箋到藥局領藥；由診所員工持沒有到診的家屬親友的健保卡，或由患者委託親友持健保卡到診所刷卡掛號，再由診所員工或親友口述病症，持曾姓醫師開的處方箋到藥局領藥，健保署人員因而誤認有實際看診的醫療行為，核算診察費、診療費、藥費及藥事服務費等醫療點數共86萬9590點，陸續撥款到該診所帳號，2020年至今年2月28日合計88萬9元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播