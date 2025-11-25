居服員代刷長輩健保卡免掛號費 嘉義診所5年涉詐領88萬健保費

嘉義地檢署。（資料照）

嘉義縣一間診所負責人曾姓醫師、白姓及黃姓夫妻，涉嫌以免付掛號費、贈送免費維骨力及鈣片等方式，讓居家服務照顧員持多張未實際到診長輩的健保卡刷卡，再由曾姓醫師開立「速利肌膠囊」等單一藥物處方箋，居服員持處方箋及健保卡再到藥局領藥，自2020年元旦起至今年2月28日，5年間涉嫌詐領88萬9元健保費，嘉義地檢署依詐欺取財、業務登載不實文書等罪嫌，將曾姓、白姓、黃姓等3人起訴。

診所3名負責人被起訴

檢調調查，曾、白、黃3人都是診所負責人，2014年起加入健保診所行列，明知須依實際看診情形，核實向健保署申報診察費，並依實際到診保險對象的病情開藥，才能申報藥費及藥事服務費醫療服務點數，維骨力、鈣片均不在藥費給付之列。

檢調調查，該診所以免掛號費、免費送維骨力及鈣片等方式，吸引居服員持長輩健保卡到診所刷卡，再持單一藥物處方箋到藥局領藥；由診所員工持沒有到診的家屬親友的健保卡，或由患者委託親友持健保卡到診所刷卡掛號，再由診所員工或親友口述病症，持曾姓醫師開的處方箋到藥局領藥，健保署人員因而誤認有實際看診的醫療行為，核算診察費、診療費、藥費及藥事服務費等醫療點數共86萬9590點，陸續撥款到該診所帳號，2020年至今年2月28日合計88萬9元。

