台南烏樹林暫置場火勢控制中 專家解讀白煙：非石化物燃燒

在消防局與環保局通力合作下，烏樹林暫置場火勢已獲控制，燃燒範圍持續縮小。（台南市府提供）

為澄清外界對烏樹林暫置場火警的各項疑慮，台南市環保局今（25）日再邀請專家到現場實勘。環保局長許仁澤表示，目前火勢已在控制中，市府也啟動更嚴格的巡查與管理機制，避免相同情況再度發生。

許仁澤說，消防局與環保局共同全力壓制火勢，燃燒範圍已持續縮小。事發後，亦立即全面檢視作業流程，並強化分區堆置、提升消防預備水量、增加夜間巡查等措施，希望把後續風險降到最低。

高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蘇崇輝表示，觀察現場燃燒狀況，煙為白煙，並非石化物燃燒才會出現的黑煙。環保局強調，仍會持續24小時監測空氣品質。

許仁澤指出，丹娜絲颱風過後，大量家戶廢棄物陸續清出，「清了又堆、堆了又清」，市府為避免影響市容與清運效率才設置暫置點，同步也向中央爭取經費，推動後續去化作業。他也強調，烏樹林目前是全市唯一的集中處理區，營建混合物與廢樹枝清運已進入發包程序，會持續加速處理。

目前現場已增加消防備水，改採分區堆置分散風險，並制定「暫置場防火 SOP」，同步進行深層溫度定點監測，未來也會增設AI與熱感監測設備，更精準掌握場內狀況。

環保局表示，烏樹林暫置場實施嚴格管制，車輛須於前一天線上通報，到場時需出示區公所的隨車證明並核對資料，才能放行。場內也架設監視系統，監看卸載過程是否異常，現場人員並會抽查貨物來源，確保管理透明。火警後環保局已全面提升消防預備水量、夜間巡查與防火SOP，並導入科技監測，會以最高規格防堵類似事件再發生。

烏樹林暫置場「垃圾山」，燃燒範圍持續縮小。（台南市府提供）

烏樹林暫置場悶燒情況。（讀者提供）

