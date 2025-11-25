台智光案北市警局敗訴 簡舒培曝還能主張更低費率 年省7200萬

簡舒培（右）今質詢警察局長李西河（左）台智光案。（擷取自北市議會網站）

台北市政府警察局與台灣智慧光網公司（台智光）解除警用監視器子約，不過遭到台智光提告求償2024年短缺給付費用5千多萬元，日前一審台北地方法院宣判警局敗訴。市議員簡舒培指出，北市府今年已經訂出非對稱型傳輸費率，3M只要1433元，比警局主張給付的TGSN公版1761元更便宜，一年更可撙節7200萬元以上。警察局長李西河說，會與台智光談判依此費率給付。

北市議會今（25日）下午進行警政衛生部門質詢，簡舒培指出，警察局2024年4月8日片面發文解除與台智光的子約後，台智光隨即逐月發文催告，要求警察局支付差額，並於今年2月3日提起民事訴訟，要求支付2024年4月至12月價金差額及利息；11月18日，北院一審宣判警察局敗訴，應給付5312萬1345元及利息。

她說，台智光仍以2024年核定的3M/2100元費率為依據，2025年持續向警察局「月月催款」，累計金額已高達5744萬9571元，依此下來，加上利息2025年恐要多付給台智光上億元。

簡舒培說，法院判決警局敗訴，是因為市府2024年3月8日核定2100元費率，這也是依據當年2月26日三方會議結論制定，具法律效力，因此法院認定 台智光無賄賂、不正利益證據，警察局終止契約不合法，協議書持續有效，警局不得擅自改用TGSN費率，應以2100原費率支付，既然警局以「台智光賄賂」為由解約，結果被法院全面否定，要上訴就該提出新的法律論點，否則就只是為護市長蔣萬安的面子。

簡舒培提出，市府與台智光母約與子約明文規定，費率每年必須重新議定，今年3月17日府級費率審查委員會結果，市府已核定更便宜的非對稱型區域傳輸費率，3M只要1433元，依此費率來算每年可省7200萬元以上，但此費率卻只限於今年新增的400支監視器上。

她要求，資訊局、警察局要立即依照母約與子約重啟議約程序，今年以及明年的警用監視器，全數採用非對稱型區域傳輸費用；如台智光不願配合，警察局去年招標的備援方案，費率1509元，也相較台智光的實惠，應研議啟用備援方案。

李西河說，簡舒培的主張是合理的，市府會透過談判的方式與台智光來協商採1433元費率；簡舒培追問，蔣萬安是否支持？李有把握說服市長？李西河強調，對的事情，市長就會支持。

