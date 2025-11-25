「夜衝武嶺」釀悲劇 今年疲勞駕駛已奪8命

南投縣警察局統計，今年因為夜衝武嶺疲勞駕駛，已造成8人死亡。（警方提供）

合歡山是國內觀星勝地，近幾年來青少年盛行相約「夜衝武嶺」，但根據南投縣警察局統計，今年因為夜衝武嶺疲勞駕駛，在台14線與台14甲線已發生A1類交通事故7件、造成8人死亡，另A2類交通事故703件、造成986人受傷，提醒民眾開車上路，務必養足精神，且切勿夜衝武嶺，以免因疲勞駕駛釀禍，讓原本快樂出遊，演變成難以挽回的悲劇。

南投縣警察局交通隊指出，今年夜衝武嶺發生7起A1類交通事故，死亡的8人中，設籍南投縣2人、彰化縣1人、雲林縣1人、新竹縣1人、台南市1人，還有1名俄羅斯外籍人士。

交通隊表示，在深夜或清晨時段，駕駛人精神不濟、反應遲緩，容易在山區彎道或視線不良路段因判斷失誤而發生事故。此外，夜間視線不佳、未保持安全距離等因素，也常與疲勞狀態產生加乘效應，使事故風險明顯增加，青少年夜衝武嶺的危險性更不可輕忽。

為此，南投縣政府道路交通安全會報於10月份會議中，特別針對防制夜衝武嶺疲勞駕駛議題提出討論，除將武嶺及台14線、台14甲線沿線路段納入取締酒駕與路檢重點區域加強執法外，並請縣府教育局、新聞及行政處以及協調鄰近縣市政府，深入各級校園，向學生宣導勿冒險夜衝武嶺，也不要有疲勞駕駛或無照駕駛等可能嚴重危害自身與他人安全的不當行為，避免憾事發生。

