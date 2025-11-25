直播調靈為于朦朧討公道宮廟 師父喊「西醫可怕」惹議急貼這公告

宮廟今天大門緊閉。（民眾提供）

台東山區一間宮廟近半年來以「直播辦事」竄紅，宮廟師父是濟公乩身，日前還「調靈」為已故的中國藝人于朦朧討公道，引起中國觀眾熱議。但這名師父遭網友指控，在網路上宣稱要大家生病不要看醫生，說西醫很可怕。台東縣衛生局說，此舉可能涉及醫事法。

爭議影片內，這名師父念出信眾的留言說，吃了5、6年的藥，真的令人寒心，感謝天尊，「GOD DAMN」、「我就講了西醫可不可怕」。台東衛生局醫政科長黃信祺說，醫療法84條規定非醫療機構不得有醫療廣告行為，若宮廟有誤導民眾就醫行為，也涉醫師法第28條有密醫相關規定，目前尚未獲檢舉內容，會再進行現場稽查。

宮廟今天沒有辦事，還張貼公告「近期不辦事，請善信不要再詢問」。宮內師父也到高雄辦事、廟門關閉無法聯繫，相關影片已下架，但仍有網友存檔。宮廟遭人到處檢舉，檢舉網文標註不少媒體，內容也提及乩童間「鬥法」；臉書上則有另一批人說，當地部落居民多為基督教、天主教徒，很多人對宮廟不滿。

只是，網路上非議廟方者眾，其信眾和觀眾卻不少，每次長達1到3小時的「辦事直播」總有3萬以上觀看次數，最誇張的還是掌握到「流量密碼」、死因成謎的中國藝人于朦朧，迄今共有36萬觀看次數。

于朦朧的「調靈詢問」中，這名師父以「和于朦朧對話」，協助他取得「黑令旗」向害死自己的一干凶手復仇。影片中甚至宣稱，「有聽到于朦朧的啜泣聲」，師父要「影片回放自己聽」。

而據信徒整理儀式中「于的陳述」得到若干重點：當時是以參加宋姓友人宴會、騙于朦朧入局，在場有17人與會，後面有兩人走了，其中范姓、蔡姓2人推于朦朧下樓，但真正的幕後主使者姓辛，而且背後勢力強大。于朦朧身故時遭拔頭髮等等。影片留言超過2000筆，其中不少中國「翻牆」網友感謝師父為于朦朧申冤。

廟方拍貼公告「近期不辦事」。（民眾提供）

