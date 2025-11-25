桃園貨車凌晨側撞轎車釀禍！波及5民宅、鐵皮屋、5人送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園市57歲戴姓男子，今（25）日凌晨3點57分，駕駛自小貨車沿平鎮區復旦路二段直行，行經復旦路二段、與廣泰路路口時，與22歲陳姓男子駕駛的白色本田轎車在路口發生側撞，並波及路旁停放1輛機車、5間民宅及鐵皮屋，現場一片狼藉，造成5人多處擦、挫傷，所幸聯新國際醫院就在旁邊，經鄰近消防局第四大隊復旦分隊救護車送醫後並無大礙。

平鎮警分局表示，此事故造成小貨車駕駛及乘客、轎車駕駛及2名乘客身上多處擦、挫傷，2車共計5人受傷，所幸送醫救護，並無大礙，經檢測雙方酒測值均為0，至於詳細肇事原因，警方進一步調查釐清中。

由於該處鐵皮屋、民宅平日販售鹽酥雞、水煎包、肉羹、炒飯炒麵的攤家，所幸店家當時均已收攤並未營業，受害店家一早看到攤位無辜受到波及，相當傻眼，但也慶幸事故不是發生在營業時間，才沒有造成嚴重傷亡。

