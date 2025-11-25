南投角頭「瘋寬」心臟中彈身亡 11/27解剖確認死因

南投吳姓角頭「瘋寬」24日被發現心臟中彈，陳屍轎車內。（民眾提供）

外號「瘋寬」的53歲吳姓地方角頭昨天（24日）下午被發現心臟中彈，陳屍名間鄉殯儀館後方自行車道轎車，身旁留有1把手槍，警方初步研判吳男疑持槍自戕。檢警今天會同法醫相驗，仍無法確認自戕，將於27日解剖化驗確認死因，釐清案情。

據了解，外號「瘋寬」的吳男地方勢力龐大，作風凶狠強悍，4年前為壟斷濁水溪疏濬工程，將飼養的比特犬愛犬頭像製成「通行證」，規定進入工地砂石車都要張貼出示，進而取得運輸權或地方工程標案。他也曾涉暴力討賭債、以老虎鉗剪斷被害人手指，還衝進不滿其砂石品質業者家中，將對方毒打一頓，被害人心生畏懼付款；吳男甚至把想要和他分手的女友押到山區工寮毆打。

去年7月，吳男涉嫌向水利署公共工程承包商恐嚇勒索100多萬元，檢警8月底攻堅抓人，查扣5把長短槍、200多顆子彈，火力驚人，其中一把KSG霰彈槍是電影《捍衛任務》主角「殺神」基努李維的用槍。

吳男前天下午被發現陳屍名間鄉殯儀館後方轎車內，心臟中彈，身旁留有1把手槍，警方調閱附近路口監視器及從現場跡證初步研判，吳男疑持手槍自戕身亡。

而據透露，吳男先前因殺人未遂羈押於看守所期間，也曾以電視線纏頸自傷，所幸所方及時發現。由於吳男涉及多起刑案官司纏身，且傳出他疑似罹癌，是否因此走上絕路，仍有待解剖遺體進一步化驗，才能確認死因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

「瘋寬」陳屍名間鄉殯儀館後方自行車道轎車內。（民眾提供）

