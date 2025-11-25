為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉台鹽綠能舞弊 前董座陳啓昱等3被告再延押2個月

    2025/11/25 17:55 記者王俊忠／台南報導
    涉台鹽綠能舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱（中戴帽者），被台南地院裁定從11月28日起繼續延押2個月。（資料照，記者王俊忠攝）

    涉台鹽綠能舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱（中戴帽者），被台南地院裁定從11月28日起繼續延押2個月。（資料照，記者王俊忠攝）

    涉台鹽綠能公司採購與工程舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌與鴻暉公司負責人蘇俊仁，3人被起訴後，台南地院續押到今年11月27日。3名被告都聲請交保，今天南院合議庭審認3人都有逃亡高度可能與串、滅證之虞，裁定3人從11月28日起再延押2個月。

    南院合議庭調查指出，陳啟昱與蘇坤煌、蘇俊仁3人涉違反證券交易法犯嫌重大，使公司為不利益交易、加重特別背信等罪嫌，讓台鹽與台綠損失上億元；蘇坤煌與蘇俊仁另涉公司法未繳股款、商業會計法使財務報表不實、使公務員登載不實等罪，證交法本刑是7年以上重罪。

    先前檢方偵辦時，陳啓昱曾逃亡20餘日；3名被告面臨重罪、檢方具體求刑與民事求償責任等，仍有高度逃亡可能。此外，該案目前在南院審理，3名被告供述與其他被告、證人所說，多數未盡相符，且聲請交互詰問的證人多達86人，尚未全數詰問完畢，以3人居本案主導地位，對證人有一定影響力，有與其他共犯與證人串、滅證的可能。

    合議庭認為，此案屬集團型犯罪，組織龐大、分工細密，3名被告若交保在外，不見得需與其他被告、證人見面，即可用數位通訊設備相互勾串，實無法用科技監控來防範3名被告串、滅證，權衡相關條件仍認定3被告有收押的必要，因此裁定3名被告從11月28日起再延押2個月，但不必禁見。

    至於蘇俊仁以罹患疾病需要治療為由聲請交保，合議庭說，蘇俊仁收押期間有就醫需求可經由看守所就診、評估，也曾由看守所人員戒護就醫，並未剝奪他就醫的機會，駁回他交保的請求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播