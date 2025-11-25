涉台鹽綠能舞弊 前董座陳啓昱等3被告再延押2個月

涉台鹽綠能舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱（中戴帽者），被台南地院裁定從11月28日起繼續延押2個月。（資料照，記者王俊忠攝）

涉台鹽綠能公司採購與工程舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌與鴻暉公司負責人蘇俊仁，3人被起訴後，台南地院續押到今年11月27日。3名被告都聲請交保，今天南院合議庭審認3人都有逃亡高度可能與串、滅證之虞，裁定3人從11月28日起再延押2個月。

南院合議庭調查指出，陳啟昱與蘇坤煌、蘇俊仁3人涉違反證券交易法犯嫌重大，使公司為不利益交易、加重特別背信等罪嫌，讓台鹽與台綠損失上億元；蘇坤煌與蘇俊仁另涉公司法未繳股款、商業會計法使財務報表不實、使公務員登載不實等罪，證交法本刑是7年以上重罪。

請繼續往下閱讀...

先前檢方偵辦時，陳啓昱曾逃亡20餘日；3名被告面臨重罪、檢方具體求刑與民事求償責任等，仍有高度逃亡可能。此外，該案目前在南院審理，3名被告供述與其他被告、證人所說，多數未盡相符，且聲請交互詰問的證人多達86人，尚未全數詰問完畢，以3人居本案主導地位，對證人有一定影響力，有與其他共犯與證人串、滅證的可能。

合議庭認為，此案屬集團型犯罪，組織龐大、分工細密，3名被告若交保在外，不見得需與其他被告、證人見面，即可用數位通訊設備相互勾串，實無法用科技監控來防範3名被告串、滅證，權衡相關條件仍認定3被告有收押的必要，因此裁定3名被告從11月28日起再延押2個月，但不必禁見。

至於蘇俊仁以罹患疾病需要治療為由聲請交保，合議庭說，蘇俊仁收押期間有就醫需求可經由看守所就診、評估，也曾由看守所人員戒護就醫，並未剝奪他就醫的機會，駁回他交保的請求。

