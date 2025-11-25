為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化住宅大樓17傷火災 起火點機車疑遭縱火1女到案否認

    2025/11/25 17:51 記者湯世名／彰化報導
    大火過後樓房被燻黑。（資料照）

    彰化市中華西路一棟集合住宅大樓本月16日突從一樓起火燃燒，一度濃煙竄天，共造成17名住戶嗆傷送醫，當時曾有住戶聽到吵架聲，不久後即發生火災；這起火災的火檢資料今天（25日）曝光，消防局鑑識發現起火點的機車坐墊疑遭縱火，彰化警分局則鎖定一名女子涉案，不過該名女子經警方偵訊否認是她所為，警方仍將相關案情資料呈給彰化地檢署檢察官，若確認為縱火則涉及公共危險罪嫌，全案擴大偵辦。

    本月16日清晨3點多，一名民眾經過彰化市中華西路一棟集合住宅大樓，發現1輛停放於一樓入口處的普通重機車正在燃燒，消防單位據報派出52名消防員趕往現場；大樓住戶睡夢中被驚醒後驚慌逃命，經清點共有17名住戶嗆傷送醫，所幸都無生命危險。當時曾有住戶表示，曾聽到爭吵聲，隨後就發生火災。

    消防局火調科人員重返現場鑑識採證，發現一樓入口處有3輛機車被燒毀，其中1輛疑為起火點；消防局指出，經採證發現，起火處疑為機車坐墊附近，由於附近無菸蒂、雜草等證物，該輛車也不是電動機車，經查訪住戶，當晚曾有住戶發生爭吵，因此不排除火災有人為可能。

    彰化警分局則指出，他們經過查訪，發現一名女子之前曾多次向派出所報案，指稱有住戶很吵，雙方還曾發生爭吵，派出所多次前往處理，被指控的住戶則否認有製造噪音；他們通知該名女子到案，女子則否認火災是她所為，但其說詞前後反覆；由於該大樓無監視器，無法證實火災是機車自燃或縱火，因此將相關資料整理後呈給彰化地檢署檢察官偵辦。

    不少住戶被濃煙嗆傷送醫。（資料照）

    彰化市中華西路大樓16日火災時，火勢相當猛烈。（資料照）

    彰化縣消防局火調人員重返火場勘驗起火點的機車。（資料照）

