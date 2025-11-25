為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    科技業成詐團新對象 新竹詐欺預警中心成功攔阻跨境詐騙追回數萬美金

    2025/11/25 17:50 記者黃美珠／新竹報導
    新竹地檢署發現近來科技業有成為境外詐團新被害者的趨勢。（新竹地檢署提供）

    新竹地檢署發現近來科技業有成為境外詐團新被害者的趨勢。（新竹地檢署提供）

    詐騙集團詐術再升級！鎖定的被害人也從個人改為竹科科技產業！新竹地檢署偵查發現，這些詐團在境外，鎖定有做跨國交易的企業，蒐集其網頁、公開電子郵件以及聯絡方式，取得企業的公務信箱後，假冒「公司負責人」或「合作廠商」名義寄送電子郵件，誘使被害企業員工加入偽造的供應商聯絡管道，或假老闆指定的LINE群組，再以「緊急付款」、「供貨結帳」等理由，要求匯款到指定的境外帳戶。

    最近就有一家企業差點破財，好在業者及時發現報案，經檢方、科學園區公會共同建置的「新竹詐欺預警中心」，聯合警方一起阻詐成功，把已匯出的數萬美金跨境匯款成功追回，後續將交由新竹市警局成立專案小組深入追查。

    竹檢表示，被騙的跨境匯款能否追回，時效是關鍵。境外電匯常涉及中轉銀行程序，行政處理約需2到3天，若能在款項尚未最終入帳前即完成攔阻，也就是把握被騙後的黃金48小時攔阻機會，就追回有望。

    另詐團常以投資、合作往來等名義，也會冒用公司主管或竄改上下游廠商電子郵件、更改匯款帳戶等，誘使企業誤匯境外不法帳戶。

    近年AI變臉與AI語音偽造詐騙日益盛行，企業如接獲任何境外匯款要求，預防被詐須落實「2次驗證」機制像是：使用既有且可信任的聯絡方式回撥確認，不要只依賴電子郵件或新建群組的指示很必要。另注意對方電話、通訊方式是否異常變動，避免遭利用錯誤信箱、假帳號或臨時聯絡方式行騙。建議至少採用：電話、LINE、Teams、公司內線等2種以上機制交叉驗證，有助防範被騙。

