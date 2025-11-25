與妻捲入精舍虐死信徒案 李威作證：王薀老師真的有神蹟

李威與妻子簡瑀家雙雙捲入台北市精舍命案，他出庭證指稱，「我真的覺得老師有神蹟。」（記者王藝菘攝）

宗教作家王薀（本名王江鎮）等人去年涉嫌於台北市大安區精舍虐死蔡姓女信徒，被依傷害致死等罪嫌起訴，被告包括李威夫婦等13人。台北地方法院今天再度開庭，李威作證指稱，他真的認為老師「王薀」有神蹟，但自己並未參與蔡女的研討會；妻子簡瑀家對於信徒之死則說，「當時不知道她就這樣離開了，我很自責。」

檢方起訴，王薀於事發當晚召集信徒批鬥死者蔡女，李威畏懼王薀的上師身分，擔心不照辦會下地獄，妻子簡瑀家則全程在旁。期間，李威甚至還勸蔡女，「勇敢道歉就沒事。」蔡女死後，李威依王薀指示，教導其他信徒如何應付訊問、協助串證。

庭審中，檢辯雙方詢問王薀召開的研討會。簡瑀家指出，李威2020年加入精舍後約半個月，帶她一起學習，她曾參加過數次研討會，但未曾見過有人互毆或遭受體罰；對於外界指稱她曾以棍棒施壓蔡女，簡瑀家全面否認，認為可能只是語氣較重或聲音大而被誤解。

簡瑀家指稱，案發當天，她與李威正在校對經書時，目睹師姐吳慧珠強行拖蔡女到櫃台，以及同修姜芃妤抬起蔡女膝蓋、強迫其下跪行小禮拜；王薀離開後，蔡女雖仍站立，但在她與李威離開時，蔡女已倒在地上。簡瑀家說，「當時不知道她就這樣離開了，真的很自責，也很抱歉」。

李威則證稱，他相信王薀具有神蹟，並以自身與妻子及父親的經歷為例，說明老師知悉相關情況，曾請師姐轉告他到「水月草堂」多誦經。案發當天，他未參加蔡女的研討會，而是在精舍進行一般法務工作，包括道場裝修與整理，若非老師指示，不能參與或打聽研討會內容。

檢察官同時出示一份「方圓小組」對信眾的懲處規定。李威說，他在精舍4年多從未見此資料，並指蔡女遭檢討的原因應屬小圈子內部的私事，至於是否與王薀離婚分產有關，他認為三位師姐更清楚。

李威也回憶，案發前半個月曾見過蔡女，當時她已剃短髮。2024年7月23日，蔡女被帶入精舍時，他清楚記得她左手拳頭抖動，摘下墨鏡後眼神及氣色不佳，眼周還有明顯瘀青。

