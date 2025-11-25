為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    第3屆透明晶質獎 賴清德賀電：樹立標竿學習典範

    2025/11/25 18:31 記者王定傳／台北報導
    第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮今假國家圖書館國際會議廳舉辦，圖左六為法務部長鄭銘謙、右六為廉政署長馮成。（廉政署提供）

    第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮今假國家圖書館國際會議廳舉辦，圖左六為法務部長鄭銘謙、右六為廉政署長馮成。（廉政署提供）

    法務部廉政署今日指出，第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮今假國家圖書館國際會議廳舉辦，總統賴清德特別透過賀電向所有獲獎者表達誠摯的嘉佩之意，並希冀藉由「透明晶質獎」鼓勵公部門精進廉能創新作為，樹立標竿學習典範，帶動落實良善治理，共同提升國家競爭力。

    頒獎典禮中，法務部長鄭銘謙頒發獎座及獎狀予6個獲獎機關代表，廉政署長馮成則頒發感謝狀給評選委員；鄭銘謙致詞時表示，我國自2018年起，每4年公布聯合國反貪腐公約國家報告，115年也將迎來第三次國家報告國際審查會議，邀請國際反貪腐重要專家學者蒞臨台灣，協助檢視國家報告及提供清廉施政建議，而「透明晶質獎」的設立，就是為了回應先前國際審查委員的建言，更是國家實踐公約的具體展現。

    廉政署指出，本屆共有22個機關報名參獎，各機關為參與「透明晶質獎」均進行業務全面盤點，並於參獎過程中強化機關同仁辨識業務風險的能力。

    經過書面審查及實地訪視兩階段的評核後，在「整體廉能作為類」評選出5個特優機關：財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局及彰化縣地方稅務局；在「創新廉能措施類」評選出1個優選機關：交通部公路局北區公路新建工程分局。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播