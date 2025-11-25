第3屆透明晶質獎 賴清德賀電：樹立標竿學習典範

第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮今假國家圖書館國際會議廳舉辦，圖左六為法務部長鄭銘謙、右六為廉政署長馮成。（廉政署提供）

法務部廉政署今日指出，第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮今假國家圖書館國際會議廳舉辦，總統賴清德特別透過賀電向所有獲獎者表達誠摯的嘉佩之意，並希冀藉由「透明晶質獎」鼓勵公部門精進廉能創新作為，樹立標竿學習典範，帶動落實良善治理，共同提升國家競爭力。

頒獎典禮中，法務部長鄭銘謙頒發獎座及獎狀予6個獲獎機關代表，廉政署長馮成則頒發感謝狀給評選委員；鄭銘謙致詞時表示，我國自2018年起，每4年公布聯合國反貪腐公約國家報告，115年也將迎來第三次國家報告國際審查會議，邀請國際反貪腐重要專家學者蒞臨台灣，協助檢視國家報告及提供清廉施政建議，而「透明晶質獎」的設立，就是為了回應先前國際審查委員的建言，更是國家實踐公約的具體展現。

廉政署指出，本屆共有22個機關報名參獎，各機關為參與「透明晶質獎」均進行業務全面盤點，並於參獎過程中強化機關同仁辨識業務風險的能力。

經過書面審查及實地訪視兩階段的評核後，在「整體廉能作為類」評選出5個特優機關：財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局及彰化縣地方稅務局；在「創新廉能措施類」評選出1個優選機關：交通部公路局北區公路新建工程分局。

