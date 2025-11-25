律師咆哮法庭、作勢衝向法官 桃園地院裁定禁止當日訴訟代理

桃園地院18日審理一起勞資訴訟案，發生告訴代理人律師郭峻誠咆哮法庭、作勢衝向法官脫序事件；法院為此作出裁定，禁止郭當次的訴訟代理。（記者余瑞仁攝）

桃園地院法官謝志偉本月18日審理一樁民事勞資訴訟案時，原告訴訟代理人律師郭峻誠在法庭上多次插話、回嗆並拒絕服從訴訟指揮，嚴重妨礙訴訟程序進行，法官當場命郭退出法庭，郭不願配合並高聲咆哮，甚至衝向法官作勢出手，經法警制止情況才未失控。對此，桃園地院裁定禁止郭峻誠於當天的代理。

裁定書指出，郭峻誠18日在桃園地院第48法庭為原告就請求確認僱傭關係存在等事件進行言詞辯論程序，當時法院為確保兩造權益，詢問郭有關訴之聲明第二至四項是否涉及不真正連帶，聲明內容是否有修正空間？但郭無法當庭確認，當法官詢問原告與被告的契約關係時，郭先稱需確認後陳報，接著在法官尚未詢問薪資細節前，又自行補充主張，並要求被告就薪資部分具體抗辯，當下無視法官制止，干擾訴訟指揮權的行使。

裁定書並指出，法官隨後再次詢問原告薪資約定細節時，郭峻誠雖告知書狀記載出處，但在法院記錄完畢後，仍繼續口頭補充說明。更為嚴重的是，當法官請郭稍候，準備向被告訴訟代理人詢問意見時，郭卻無視法庭秩序，直接插話重複先前的說法，甚至替被告抗辯，當庭擺出「代行法院職權」姿態，要求法官必須質問被告特定的卷證問題，嚴重妨礙訴訟程序的正常進行。

對此，法官當庭警告郭峻誠已妨害法庭秩序，且其對訴之聲明無法當庭確認，顯然有失法律專業；然而，郭卻當庭反嗆法官，聲稱法院沒有給他充分陳述的機會，也沒有將他的主張完整記錄在筆錄中。法院指出，郭此言完全無視民事訴訟法規定筆錄僅需記載辯論「進行要領」，不需逐字逐句記錄的規定。

法官認為郭的行為已經嚴重脫序，當下諭知禁止他代理該次言詞辯論，並命令他立即退出法庭，但郭拒不離去，且未依法提出聲請，直接要求法院當場確認並提供法庭錄音錄影。此時，法警接獲通知前來處理，郭仍不肯離去，自言自語稱「回去就調錄音錄影光碟」，更聲稱要向上級單位檢舉；在法官嚴詞再次要求退庭後，郭仍不斷爭執，持續誣指法院未讓他完全陳述，要求必須逐字逐句記載；法警介入協調，郭仍不斷對法官咆哮，甚至作勢要衝向法台，經法警當場攔阻，他咆哮出言「禁止代理的裁定下給我」後悻然離去。

桃園地院認為，郭峻誠在法庭上的言行已構成對法院維持秩序權的嚴重藐視，更嚴重妨害法庭秩序，因此裁定禁止郭代理該次言詞辯論，若郭在後續程序中仍有類似不當行為，法院將逐次審酌禁止代理，若涉及違反律師法等相關規定，法院也將檢具事證，啟動移送律師懲戒程序。

