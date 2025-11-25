連江縣府前秘書長涉圖利妻舅 檢廉搜索約談

台北地檢署。（資料照）

檢廉獲報，連江縣政府張姓前秘書長的妻舅蕭男涉嫌借牌投標，且在標案有違規恐面臨裁罰時，張男涉嫌出手疑「沒收」裁罰，不僅如此，他另在一件採購案中擔任評選委員及召集人，明知妻舅借牌投標，仍主導會議予以通過。台北地檢署今天指揮廉政署，兵分6路搜索張男、蕭男等人住處，約談張、蕭等5名被告，全案朝違反政府採購法及貪污治罪條例罪嫌偵辦。

據了解，蕭男是都市里人規劃設計公司負責人，張男是他的姊夫。2020年間，蕭男涉嫌借用行遠公司名義，借牌投標預算金額近2千萬元的連江縣政府「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫通盤檢討」採購案。

檢廉獲報，在履約過程中，得標廠商疑發生違規恐面臨裁罰情形，2021年，張男獲知後疑似向下屬施壓，要求關於此公司的公文須經過他決行，之後裁罰也疑似不了了之，此後，張妻的帳戶就有數十萬元不明資金進入；檢廉因此懷疑張男涉主導「沒收」裁罰以圖利妻舅。

檢廉還發現，張男在2023一件預算金額約400萬元的「連江縣環境景觀總顧問服務計畫」採購案中，擔任評選委員會評選委員兼召集人身分，涉嫌明知妻舅以另一家行人公司借牌投標，經提醒仍未迴避，甚至主導會議讓該公司得標，也涉圖利罪嫌。

檢察官黃琬珺今天指揮廉政署兵分6路，搜索張男、蕭男等人住處，約談張、蕭，張妻蕭女、行遠公司郭姓負責人、行人公司李姓負責人等5人，朝違反政府採購法及圖利等罪嫌偵辦。

