為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    連江縣府前秘書長涉圖利妻舅 檢廉搜索約談

    2025/11/25 17:05 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    檢廉獲報，連江縣政府張姓前秘書長的妻舅蕭男涉嫌借牌投標，且在標案有違規恐面臨裁罰時，張男涉嫌出手疑「沒收」裁罰，不僅如此，他另在一件採購案中擔任評選委員及召集人，明知妻舅借牌投標，仍主導會議予以通過。台北地檢署今天指揮廉政署，兵分6路搜索張男、蕭男等人住處，約談張、蕭等5名被告，全案朝違反政府採購法及貪污治罪條例罪嫌偵辦。

    據了解，蕭男是都市里人規劃設計公司負責人，張男是他的姊夫。2020年間，蕭男涉嫌借用行遠公司名義，借牌投標預算金額近2千萬元的連江縣政府「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫通盤檢討」採購案。

    檢廉獲報，在履約過程中，得標廠商疑發生違規恐面臨裁罰情形，2021年，張男獲知後疑似向下屬施壓，要求關於此公司的公文須經過他決行，之後裁罰也疑似不了了之，此後，張妻的帳戶就有數十萬元不明資金進入；檢廉因此懷疑張男涉主導「沒收」裁罰以圖利妻舅。

    檢廉還發現，張男在2023一件預算金額約400萬元的「連江縣環境景觀總顧問服務計畫」採購案中，擔任評選委員會評選委員兼召集人身分，涉嫌明知妻舅以另一家行人公司借牌投標，經提醒仍未迴避，甚至主導會議讓該公司得標，也涉圖利罪嫌。

    檢察官黃琬珺今天指揮廉政署兵分6路，搜索張男、蕭男等人住處，約談張、蕭，張妻蕭女、行遠公司郭姓負責人、行人公司李姓負責人等5人，朝違反政府採購法及圖利等罪嫌偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播