畢書盡父親涉逃稅600多萬遭通緝 出庭喊冤：怕兒子擔心才沒說

畢書盡父親畢福鬢涉嫌協助虛偽開立發票、逃漏營業稅，被依違反商業會計法起訴，台北地方法院今下午進行準備程序庭，畢福鬢親自出庭應訊。庭訊中，畢福鬢表示返台是因病治療，入境後才驚覺自己遭通緝，因此特地前來開庭，並否認起訴指控。

畢福鬢否認犯行，並稱他已請陸奕中到庭作證，藉此證明他在公司認識邱立民，以此證明自身清白。不過，法官隨即表示，若被告自行請證人到庭，恐造成串證疑慮，應由法院聲請傳喚較妥。

庭後，畢福鬢面對媒體採訪時幾乎以文件夾遮臉，多由身旁友人代為回應。不過當媒體詢問兒子畢書盡是否知情時，他僅表示，因不想讓兒子擔心，返台及相關案件過程均未告知或聯絡對方，過去聚餐時也未曾提及。

回顧案件，檢方2020年偵辦涉稅案時傳喚畢福鬢未到，發布通緝。畢福鬢於2024年返台，辯稱身份曾遭邱立民盜用，對逃漏稅行為完全不知情；同年，檢方第二次傳喚仍未到，再次發布通緝。

涉案的趙怡堯一審判拘役50日、緩刑2年，邱立民則因過世不起訴。畢福鬢返台後遭拘提到案，依違反商業會計法起訴。

檢方指出，畢福鬢與趙怡堯曾任「探索開發公司」前後任負責人，明知公司未實際營運，卻涉嫌自2009年至2014年間，與邱立民共謀以497張、總額3.6億元發票申報扣抵稅額，逃漏營業稅約676萬元。另指控他在2012至2016年間，以公司名義簽領統一發票，協助邱立民虛偽開立163張、金額逾1.35億元發票給8家企業。

