    首頁 > 社會

    狼師性侵2國中女生害墮胎被通緝 躲2年敗在就診報不出身分證字號被逮

    2025/11/25 16:40 記者王冠仁／台北報導
    警方到醫院逮捕彭男。（記者王冠仁翻攝）

    警方到醫院逮捕彭男。（記者王冠仁翻攝）

    36歲彭姓通緝犯過去曾經是補習班老師，卻與兩名來上課的女國中生先後發生性行為並墮胎，他因犯下性侵案件被通緝，跑路期間四處躲藏，近期他到台北市馬偕醫院看診，因為報不出身分證字號引起櫃台人員注意並報警，轄區員警趕到現場，他見無路可逃，最終才報出自己的身分證字號，被警方逮捕解送歸案。

    北市警中山分局中山二派出所日前接獲馬偕醫院報案，院方人員聲稱，一名自稱「張志豪」的男子前來急診室就診，卻報不出身分證字號。

    轄區員警趕到醫院，仔細追問下，男子見紙包不住火才說出真實的身分證字號，員警一查，赫然發現他是犯下性侵、詐欺案被判刑的彭姓男子。

    根據判決，彭男過去曾在新北市開數學補習班，上課期間先後追求2名女國中生，先後在女學生住處、補習班內發生性行為，導致2人懷孕；彭見女學生肚子被搞大，居然先後要求女學生拿家人的健保卡去墮胎。女學生直到成年後向社工訴說陳年往事，全案才曝光，彭也被判刑4年6個月。

    此外，彭另涉犯詐欺案被新北地方法院判處5年2個月，也沒有入監服刑，兩案都在2023年發布通緝。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

