狼師性侵2國中女生害墮胎被通緝 躲2年敗在就診報不出身分證字號被逮

36歲彭姓通緝犯過去曾經是補習班老師，卻與兩名來上課的女國中生先後發生性行為並墮胎，他因犯下性侵案件被通緝，跑路期間四處躲藏，近期他到台北市馬偕醫院看診，因為報不出身分證字號引起櫃台人員注意並報警，轄區員警趕到現場，他見無路可逃，最終才報出自己的身分證字號，被警方逮捕解送歸案。

北市警中山分局中山二派出所日前接獲馬偕醫院報案，院方人員聲稱，一名自稱「張志豪」的男子前來急診室就診，卻報不出身分證字號。

轄區員警趕到醫院，仔細追問下，男子見紙包不住火才說出真實的身分證字號，員警一查，赫然發現他是犯下性侵、詐欺案被判刑的彭姓男子。

根據判決，彭男過去曾在新北市開數學補習班，上課期間先後追求2名女國中生，先後在女學生住處、補習班內發生性行為，導致2人懷孕；彭見女學生肚子被搞大，居然先後要求女學生拿家人的健保卡去墮胎。女學生直到成年後向社工訴說陳年往事，全案才曝光，彭也被判刑4年6個月。

此外，彭另涉犯詐欺案被新北地方法院判處5年2個月，也沒有入監服刑，兩案都在2023年發布通緝。

