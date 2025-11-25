為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    烏樹林火場像烤木炭！人為縱火可能嗎 專家點出關鍵

    2025/11/25 16:12 記者洪瑞琴／台南報導
    高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蘇崇輝說明。（記者洪瑞琴攝）

    高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蘇崇輝說明。（記者洪瑞琴攝）

    台南市後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場火災後，市府今（25）日邀請高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授、同時也是火調專家的蘇崇輝提供專業意見。他表示，現場第一時間開闢防火巷非常必要，目前燃燒物多為木材等一般可燃物，未涉及特殊化學物質，因此不需動用泡沫滅火劑；加上水源充足，他對滅火作業有信心。

    外界不少「陰謀論」揣測是否有人縱火？蘇崇輝說，相關判定仍需依正式火調報告，現在還沒有明確結論。不過以他在嘉義、台南、高雄擔任火調委員的經驗來看，如果真要縱火，「這種場景其實不划算」，因為後續處理成本更高。

    他也強調，火災防控的重點就是「降可燃物、確保水源、搞清楚燃燒物質」。消防與環保單位的策略方向大致正確。他舉美國加州大型野火案例指出，開闢隔離帶能有效阻擋火勢延燒，這次處理方式與國際作法一致。

    至於大家最關心的「還要燒多久？」蘇崇輝用「木炭烤肉」形容：目前屬深層燃燒，表面偶有火光，但底層還在悶燒，需要時間慢慢灌水滲透、冷卻。如果要快速撲滅，就得用更多水量，目前國內業者有大口管徑設備，將再與消防研商對策，但以現階段來看火勢可控。

    環保局長許仁澤則說明，若真是人為縱火，「點的人自己可能來不及逃開」，因為現場堆高又易悶燒，風險極高。他表示暫置場4個方向都有監視器，且平時就有管理人員巡視，過去曾出現冒煙狀況也都立即處置。只是這次因災後廢棄物量大，本想10月封場，但因地方要求延後到農曆年後，管理確實變得更有挑戰。

    針對空氣品質問題，許仁澤說，火災期間市府持續監測，確實有出現PM2.5、PM10短時間偏高的狀況，但日平均值仍在標準內。他強調會持續監控，確保周邊居民健康安全。

    許仁澤表示，現場滅火工作每天都在進行，火場面積已逐步縮小，但仍需兼顧人員安全。未來不排除每天向外界公布進度，讓民眾透明掌握資訊，避免錯誤揣測。

    南市環保局長許仁澤說明。（記者洪瑞琴攝）

    南市環保局長許仁澤說明。（記者洪瑞琴攝）

    台南市後壁區烏樹林暫置場火災前後空拍對照圖。（南市環保局提供）

    台南市後壁區烏樹林暫置場火災前後空拍對照圖。（南市環保局提供）

    台南市後壁區烏樹林暫置場火災前後空拍圖。（南市環保局提供）

    台南市後壁區烏樹林暫置場火災前後空拍圖。（南市環保局提供）

    後壁區烏樹林暫置場火災後現況。（南市環保局提供）

    後壁區烏樹林暫置場火災後現況。（南市環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播