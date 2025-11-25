烏樹林火場像烤木炭！人為縱火可能嗎 專家點出關鍵

高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蘇崇輝說明。（記者洪瑞琴攝）

台南市後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場火災後，市府今（25）日邀請高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授、同時也是火調專家的蘇崇輝提供專業意見。他表示，現場第一時間開闢防火巷非常必要，目前燃燒物多為木材等一般可燃物，未涉及特殊化學物質，因此不需動用泡沫滅火劑；加上水源充足，他對滅火作業有信心。

外界不少「陰謀論」揣測是否有人縱火？蘇崇輝說，相關判定仍需依正式火調報告，現在還沒有明確結論。不過以他在嘉義、台南、高雄擔任火調委員的經驗來看，如果真要縱火，「這種場景其實不划算」，因為後續處理成本更高。

請繼續往下閱讀...

他也強調，火災防控的重點就是「降可燃物、確保水源、搞清楚燃燒物質」。消防與環保單位的策略方向大致正確。他舉美國加州大型野火案例指出，開闢隔離帶能有效阻擋火勢延燒，這次處理方式與國際作法一致。

至於大家最關心的「還要燒多久？」蘇崇輝用「木炭烤肉」形容：目前屬深層燃燒，表面偶有火光，但底層還在悶燒，需要時間慢慢灌水滲透、冷卻。如果要快速撲滅，就得用更多水量，目前國內業者有大口管徑設備，將再與消防研商對策，但以現階段來看火勢可控。

環保局長許仁澤則說明，若真是人為縱火，「點的人自己可能來不及逃開」，因為現場堆高又易悶燒，風險極高。他表示暫置場4個方向都有監視器，且平時就有管理人員巡視，過去曾出現冒煙狀況也都立即處置。只是這次因災後廢棄物量大，本想10月封場，但因地方要求延後到農曆年後，管理確實變得更有挑戰。

針對空氣品質問題，許仁澤說，火災期間市府持續監測，確實有出現PM2.5、PM10短時間偏高的狀況，但日平均值仍在標準內。他強調會持續監控，確保周邊居民健康安全。

許仁澤表示，現場滅火工作每天都在進行，火場面積已逐步縮小，但仍需兼顧人員安全。未來不排除每天向外界公布進度，讓民眾透明掌握資訊，避免錯誤揣測。

南市環保局長許仁澤說明。（記者洪瑞琴攝）

台南市後壁區烏樹林暫置場火災前後空拍對照圖。（南市環保局提供）

台南市後壁區烏樹林暫置場火災前後空拍圖。（南市環保局提供）

後壁區烏樹林暫置場火災後現況。（南市環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法