金門太武山公墓停車場飄惡臭 工人走進草叢驚見男屍

金門縣太武山公墓前施工中停車場附近，發現一具男屍，金門縣警察局金湖分局到場，拉起封鎖線，管制進出。（金湖分局提供）

金門縣1名工人今天準備前往太武山公墓前施工中停車場上工，意外聞到一股惡臭，原以為是一般動物屍體，循著味道往草叢走，驚見1具男屍；金門縣警察局金湖分局據報到場，查出該男子原設籍新北市，被發現時身體已經僵硬，死亡至少1天以上，身體並無外傷，初步排除外力介入，準備報請檢察官相驗。

工人上午10點多到場時，聞到一股刺鼻惡臭，當下以為是山區出現的野生動物，好奇循著臭味向前，才在修整停車場建材附近的草叢後，看見1名疑似男子動也不動躺在地上，嚇得高聲招呼附近工人，並向警方報案。

請繼續往下閱讀...

警方及消防救護人員到場，發現男子已全身冰冷僵硬，研判死亡至少1天以上；經過清查，死者是57歲的游姓男子，設籍新北市，身體疑似出現屍斑，但並無明顯外傷，加上現場沒有打鬥痕跡，初步排除有外力介入，但詳細死因仍須會同檢察官、法醫相驗釐清。

金門縣太武山公墓前施工中停車場附近，發現一具男屍，金門縣警察局金湖分局派員到場處理。（金湖分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法