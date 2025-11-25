大溪小貨車搖搖晃晃 駕駛唾液快篩驗出安非他命陽性

陳男駕駛小貨車搖搖晃晃，大溪警分局員警攔查後，運用新型唾液毒品快篩唾液檢驗，揪出陳男毒駕行為。（記者鄭淑婷翻攝）

大溪警分局昨（25）日下午4點多，在大溪區復興路與中華路口發現1輛小貨車行車搖擺不定，員警立即上前攔查，見駕駛面容恍惚、精神憔悴，運用新型唾液毒品快篩檢驗，49歲陳姓駕駛呈現2級毒品安非他命陽性反應，依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款汽機車駕駛人經測試檢定有吸食毒品者，汽車駕駛人可處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽車及吊扣駕照1年至2年。

桃園市警察局為防制毒駕肇事事故，日前全面引進「新型唾液毒品快篩」設備，並配合交通部本月19日公布修正的違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，將唾液篩檢與拒測程序正式納入警方執法流程，大溪警分局長徐章哲表示，此次採購的最新型唾液毒品快篩試劑，可在數分鐘內初步判定駕駛是否涉毒，可檢出安非他命、K他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮及鴉片類等7類常見毒品，有效提升查緝效率，讓毒駕無所遁形。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳男駕駛小貨車搖搖晃晃，大溪警分局員警攔查後，運用新型唾液毒品快篩唾液檢驗，揪出陳男毒駕行為。（記者鄭淑婷翻攝）

新型唾液毒品快篩試劑，可在數分鐘內初步判定駕駛是否涉毒。（記者鄭淑婷翻攝）

新型唾液毒品快篩試劑，可在數分鐘內初步判定駕駛是否涉毒。（記者鄭淑婷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法