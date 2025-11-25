懷疑男友劈腿討抱遭拒 在他生日一刀穿心

新竹地院。（資料照）

愛你愛到殺了你！新竹29歲林姓女子懷疑35歲同居陳姓男友劈腿前女友，竟在陳男生日當天唱歌喝酒後在床上索抱，只因陳男一句「你是討打嗎」，觸動林女殺意，持預藏枕頭下的菜刀13公分刀刃全部刺左胸，當場刺穿陳男心臟致死，檢方雖因其下手兇殘具體求處無期徒刑，新竹地院最終依殺人罪判處有期徒刑16年。

法官調查，林女自111年8月間開始與陳男交往、同居在新竹市租屋處，期間多次分分合合，最近1次於去年5月1日分手，又於去年6月初開始聯繫並再次同居。期間林女因感情、工作等原因前往身心科求診，經診斷罹有持續性憂鬱症、第二型雙相情緒障礙症、非特定鬱症及非特定失眠症等精神病症，又因懷疑陳男與前女友復合，去年6月13日陳男生日當晚一同前往KTV唱歌，兩人合飲近36瓶罐裝啤酒，林女、陳男酒精濃度至少分別達每公升0.41、0.34毫克，唱完二人牽手步行返回租屋處同床入睡。

隔天凌晨1點林女明知陳男已入睡，仍兩次向陳男索討擁抱遭拒絕，因此心生不滿，持菜刀藏枕頭底下，見陳男翻身轉為正躺後，即持刀朝心臟、右頸各刺1刀，陳男起身反應時再朝背部刺入第3刀，陳男因右頸側動脈、右肺及心臟銳器傷，大量出血墜落床尾地板當場死亡。

事後林女打電話給奶奶「怎麼辦我殺人了」，經奶奶報警到場，林女向在場警員表明殺害陳男。

法官發現林女將菜刀刀刃幾乎全部刺入陳男左胸內，抽刀後又再度朝其他身體部位刺擊，顯見其下手兇殘。

林女則說遭陳男長期家暴超過2年，案發當時又聽到陳男說「你是討打嗎」等語，所以才持刀刺殺。然而法官發現林女對於陳男家暴持續時間、次數前後所稱並不一致，因此無法採信。

由於死者家屬及檢察官均請求對林女判處無期徒刑，法官審酌她非預謀殺人，考量林女無前科，童年時因為父親吸毒、母親從事八大行業，父母離婚，從小由祖母隔代教養長大，且未與家屬達成和解且未道歉，最後依殺人罪重判有期徒刑16年。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

