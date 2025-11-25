辦潤寅案涉收賄500萬重判12年 前調查官出面喊冤：查無金流

律師莊秀銘（左）陪同前調查官郭詩晃（右）召開記者會喊冤。（記者王冠仁攝）

檢調偵辦轟動一時的潤寅集團詐貸案，意外查出前調查局台北市調處調查專員郭詩晃疑收受500萬元賄款，協助「吃案」結案，郭被判刑12年定讞。郭認為此案從頭至尾查無金流實證、證詞反覆，從「一個皮箱」變成「一個水果箱」，今天在律師莊秀銘陪同下召開記者會喊冤；莊也強調，根據刑事訴訟法，「無證據不得認定犯罪事實」，此案查無實證，根本是違法判決。

根據判決，潤寅集團主嫌楊文虎、王音之夫婦，自2010年起向12家銀行詐貸逾470億元，兩人被判25年、27年定讞。檢調追查，王音之2017年為避免潤寅違反商業會計法案曝光，透過潤寅集團金主洪村騫，送500萬元賄款給負責偵辦的郭詩晃；洪指示開發部經理李世仁將500萬元裝入水果箱，由郭在家中收受。

律師莊秀銘表示，此案中的洪村騫曾稱，500萬賄款是取自家中保險櫃，但檢察官或法官從未查證金流，僅憑洪的一句話就認定郭收賄，但檢調單位搜索郭的住處與追查親友金流，都查無收賄5百萬元的證據。

此外，洪還說當時是用一只拉桿皮箱裝錢，後又改口是用水果箱裝錢，還說「用水果箱裝錢差不多裝滿了」，甚至描繪出水果箱的尺寸大小。依據洪所說的水果箱尺寸，抱在手上相當醒目，然而當天陪同洪去郭家的隨扈、李世仁與郭家的外傭，都證稱「沒看到洪有帶東西來」，法官卻不採納這些證詞。

郭詩晃說，當初洪透過管道來跟他「喬」案子，他嚴正拒絕關說後，李世仁後續再以要談郭家所在地都更一事前往郭家，沒想到洪卻跟著一起來。

郭還說，他在2020年1月退休，從事公職40幾年來都是清清白白，他當初被羈押2個月時，心情還很輕鬆，因為他自認沒有做的事情，司法會還他公道，沒想到最終的判決會如此冤。他今年72歲，若被判12年進去關，「不知道還能不能活著出來」。

行賄者曾稱將500萬賄款裝在水果箱中，根據紙箱大小，前調查官郭詩晃模擬情況，想證明當初若真的有人拿錢給他，不可能相關證人等都沒見。（記者王冠仁翻攝）

