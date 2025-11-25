詐騙橫行馬公警分局戮力打詐 單月攔詐650萬元

第一銀行澎湖分行臨櫃服務，成功攔阻詐騙。（馬公警分局提供）

詐騙手法日益翻新，讓人防不勝防，澎湖繼查獲利用超商店對店便利箱，交付遭詐騙金額200萬後，又在銀行臨櫃成功阻攔婦女匯款350萬給詐騙集團，單月馬公警分局攔詐650萬元。

馬公警分局調查指出，第一銀行澎湖分行臨櫃服務時，發現1名婦女反覆更改提款理由，表示需提領新台幣350萬元做為房屋購買或裝修費用，說法前後不一，引發行員警覺並立即通報警方到場協助。光明派出所警員王紹芸獲報後立即趕赴銀行，發現婦女無法提出相關房屋或裝潢契約，亦拒絕聯繫家屬確認，更不願出示手機對話內容，且經查亦無代書相關資料。

請繼續往下閱讀...

警方研判疑似遭詐騙並耐心勸說，最終成功阻止其提領現金，避免財產遭受重大損失。警方後續依程序通報165反詐騙系統，並前往該婦女戶籍地與其2女兒及丈夫聯繫確認，其家庭並無房屋裝修需求，顯見遭詐騙集團話術詐騙。警方亦向家屬再次宣導「冷靜、查證、撥打165」之反詐騙3C原則，提醒家屬加強留意其後續動向，避免再次受害。

在澎湖縣政府警察局林温柔局長的高度重視與指示下，警方全力動員投入防詐工作，11今年1-10月共計阻詐64件，金額達2064萬元，光是11月馬公分局已阻詐5件，守住649萬5421元。馬公警分局長林彥濬表示，所屬單位應持續強化與各金融機構之橫向聯繫與通報機制，積極落實「警銀合作」阻詐策略，使詐騙案件得以在第一線即時攔阻，守護民眾財產安全。

馬公警分局接獲超商店到店交付詐騙金額，高達二百萬元。（馬公警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法