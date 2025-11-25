國家MRT搜救犬認證與國際接軌 蕭美琴肯定

消防署特種搜救隊25日至28日，在消防署中部備援中心舉辦「2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動」。（圖由消防署提供）

消防署特種搜救隊今（25日）天起至28日，在消防署中部備援中心舉辦「2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動」，副總統蕭美琴偕同內政部次長吳堂安出席，肯定搜救犬與領犬員在災害搶救上的辛勞奉獻，藉由對搜救犬專業馴養技術，提升我國搜救犬與領犬員的實戰能力，強化搜救能量及台灣對人道救援的堅定承諾。

吳堂安指出，這次共有台灣18組及日本2組共20組搜救犬隊伍參與，活動中共同競技與觀摩交流，展現台灣在搜救犬領域的專業基礎及亞洲區域的領導地位。認證考核項目包括，領犬員之搜尋計畫擬定與現場戰術運用、36小時連續搜救任務（涵蓋日夜交替情境）、5種災害場景模擬（如倒塌建築、土石流、山崩等）、搜救犬急救與現場救護演練等。

吳堂安表示，搜救犬是國際救援行動中最靈敏且高效率的生命探測夥伴之一，而「MRT（Mission Readiness Test）搜救犬救援能力認證」是我國與國際搜救犬組織（IRO）接軌的重要制度，全面比照INSARAG（國際搜尋救援諮詢小組）標準辦理，透過嚴謹的訓練與測驗制度，確保訓練與認證品質與國際接軌。

吳堂安說，我國搜救犬歷經多次國際任務驗證，112年土耳其發生強震，台灣派出130名救援人員、5隻搜救犬與13噸裝備投入行動，成功救出2名被困者，贏得國際社會高度肯定；今年我國搜救犬Aqua於IRO搜救犬世界盃評測中榮獲全球第5名，更顯現我國在搜救犬訓練與實戰能力上的專業實力，成為亞洲各國觀摩學習的典範。

吳堂安最後指出，搜救犬不只是救災的夥伴，更是人與生命間最真摯的連結。內政部將持續強化搜救犬培育體系，推動領犬員專業發展，並引進AI定位、行為辨識與災害模擬科技，建立更科學化、系統化的搜救訓練模式，同時將持續推動與日本、德國及其他國家搜救單位的交流與聯訓，深化國際人道救援合作。

副總統蕭美琴贈送參加考試的搜救玩具雞腿。（圖由消防署提供）

