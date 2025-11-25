辯稱以為走私寶石 拉脫維亞男子帶4公斤海洛因入境桃機被起訴

拉脫維亞籍男子走私4.108公斤第一級毒品海洛因入境桃園機場，被關務署台北關與航警局安檢大隊聯手查獲。（航警局提供）

一名拉脫維亞籍男子於今年8月下旬走私4公斤海洛因入境桃園機場，被海關及航警聯手查獲，男子落網後辯稱走私寶石，航警調查後移送桃園地檢署，近日依違反毒品危害防制條例起訴。

關務署台北關與航警局安檢大隊8月27日執行土耳其航空班機旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現一個託運行李影像有異，待旅客提取行李後，海關人員將其帶回檢查。經開箱查驗，在行李箱夾層及鞋子中查獲第一級毒品海洛因，毛重4.108公斤，隨後移交航警局偵辦。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，涉嫌走私毒品的年51歲拉脫維亞籍N男向警方供稱，他受人委託走私寶石來台並度假，除現場給予200美元旅費，並約定事成後再給1000美元報酬，N男辯稱雖曾懷疑，但因到機場時行李已包膜，所以未打開確認，沒想到竟是第一級毒品海洛因。

張驄瀧指出，全案後續依違反毒品危害防制條例報請桃園地方檢察署指揮偵辦並於近日起訴。運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科3000萬元以下罰金，航警局呼籲民眾切勿因貪圖報酬而涉足走私行為。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

