為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    辯稱以為走私寶石 拉脫維亞男子帶4公斤海洛因入境桃機被起訴

    2025/11/25 14:21 記者朱沛雄／桃園機場報導
    拉脫維亞籍男子走私4.108公斤第一級毒品海洛因入境桃園機場，被關務署台北關與航警局安檢大隊聯手查獲。（航警局提供）

    拉脫維亞籍男子走私4.108公斤第一級毒品海洛因入境桃園機場，被關務署台北關與航警局安檢大隊聯手查獲。（航警局提供）

    一名拉脫維亞籍男子於今年8月下旬走私4公斤海洛因入境桃園機場，被海關及航警聯手查獲，男子落網後辯稱走私寶石，航警調查後移送桃園地檢署，近日依違反毒品危害防制條例起訴。

    關務署台北關與航警局安檢大隊8月27日執行土耳其航空班機旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現一個託運行李影像有異，待旅客提取行李後，海關人員將其帶回檢查。經開箱查驗，在行李箱夾層及鞋子中查獲第一級毒品海洛因，毛重4.108公斤，隨後移交航警局偵辦。

    航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，涉嫌走私毒品的年51歲拉脫維亞籍N男向警方供稱，他受人委託走私寶石來台並度假，除現場給予200美元旅費，並約定事成後再給1000美元報酬，N男辯稱雖曾懷疑，但因到機場時行李已包膜，所以未打開確認，沒想到竟是第一級毒品海洛因。

    張驄瀧指出，全案後續依違反毒品危害防制條例報請桃園地方檢察署指揮偵辦並於近日起訴。運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科3000萬元以下罰金，航警局呼籲民眾切勿因貪圖報酬而涉足走私行為。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    拉脫維亞籍男子走私4.108公斤第一級毒品海洛因入境桃園機場，被關務署台北關與航警局安檢大隊聯手查獲。（航警局提供）

    拉脫維亞籍男子走私4.108公斤第一級毒品海洛因入境桃園機場，被關務署台北關與航警局安檢大隊聯手查獲。（航警局提供）

    拉脫維亞籍男子走私4.108公斤第一級毒品海洛因入境桃園機場，被關務署台北關與航警局安檢大隊聯手查獲。（航警局提供）

    拉脫維亞籍男子走私4.108公斤第一級毒品海洛因入境桃園機場，被關務署台北關與航警局安檢大隊聯手查獲。（航警局提供）

    拉脫維亞籍男子走私第一級毒品海洛因入境桃園機場，被關務署台北關與航警局安檢大隊聯手查獲。航警調查後依違反毒品危害防制條例報請桃園地方檢察署指揮偵辦並於近日起訴。（航警局提供）

    拉脫維亞籍男子走私第一級毒品海洛因入境桃園機場，被關務署台北關與航警局安檢大隊聯手查獲。航警調查後依違反毒品危害防制條例報請桃園地方檢察署指揮偵辦並於近日起訴。（航警局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播