    首頁 > 社會

    台南6歲童疑遭女師肘擊心窩瘀青 教育局稽查開罰

    2025/11/25 14:32 記者王姝琇／台南報導
    台南6歲童疑遭女師肘擊心窩瘀青。（記者王姝琇翻攝）

    台南6歲童疑遭女師肘擊心窩瘀青。（記者王姝琇翻攝）

    台南永康某知名連鎖課後安親班驚傳不當管教事件。家長控訴，年僅6歲的兒子遭丁姓女老師肘擊造成胸口瘀青。教育局會同社會局稽查，命涉案師暫緩職務，另查出安親班未依規定申報師資，裁罰負責人5萬元罰鍰。

    家長指出，兒子11日晚間回家吃飯時哭訴在安親班遭到老師肘擊，他掀開上衣發現其心窩處有明顯瘀青，立即帶往驗傷並報案。孩子事後明顯受到驚嚇，晚上睡覺會突然驚叫，不敢再去安親班。案發地點剛好落在監視器死角，當事老師面對質疑時竟回稱「手掌不小心揮到」，否認體罰，沒道歉，態度惡劣。令人懷疑老師是刻意挑選地點動手，還有其他孩子受害。

    教育局主秘陳宗暘表示，有關永康區某兒童課後照顧服務中心不當管教案，教育局已會同社工至該中心行政稽查，查該中心在聘僱行為人前，未依《兒少法》第81-1條第6項規定檢具文件報教育局核准，後續將依同法第105-2條規定，裁罰負責人新台幣5萬元罰鍰。

    陳宗暘指出，同時涉案丁姓女老師自11月12日起已暫緩到該中心靜候調查，等待社會局完成社政調查結果，教育局將盡速召開不適任人員認定委員會，依情節認定其1至4年或終身不得任教之資格。

    業者回應，「不能因孩子一句話就抹滅老師的辛苦」。也一再強調，宣導不得有任何形式的體罰行為，若有，絕不寬貸，絕對不會推辭，可是總要找到證據，目前就畫面來看是沒有類似情事。相關資料已交由教育局、警方調查。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    台南永康某知名連鎖課後安親班驚傳不當管教事件。（記者王姝琇翻攝）

    台南永康某知名連鎖課後安親班驚傳不當管教事件。（記者王姝琇翻攝）

