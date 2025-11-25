通緝男持毒遇臨檢謊報身分被抓包 警採唾液快篩逮人送辦

警方在盧男身上搜出47.1公克安非他命。（記者吳昇儒翻攝）

58歲盧姓男子21日深夜搭王姓友人的車，行經新北市石門區台2線29.2公里處遇上警方攔檢。盧男因毒品案被通緝，且身上還持有毒品，神色慌張，竟向警員謊報身分想要蒙混過關，反被警方查獲，並起出47.1克安非他命。警方也利用唾液快篩對王男檢測，結果呈現陽性，警詢後依違反毒品危害防制條例，將盧男等人移送法辦。

新北市金山警分局石門分駐所代理所長王品正、老梅所副所長江孟學於案發當時在濱海公路上設置臨檢點，攔查王姓男子駕駛的小貨車時發現，裡面一名盧姓乘客神色慌張，感覺有異，隨即要求他報上身分證字號。

警方依照其宣稱的身分證號碼查詢，發現與本人並不相符，便要求車內人員配合下車盤查。

警方要求盧男拿出身分證件時，方知他因涉及毒品案件，現被士林地檢署發布通緝中，另在其身上搜出3包安非他命，共47.1公克。

此外，坐在副駕駛座的47歲蔣姓女子也被搜出身上有2包安非他命；另員警也用新發放的毒品唾液快篩劑，要求王姓司機配合檢查，結果呈現陽性，王男則坦承開車前有施用過毒品。

警詢後，違反毒品危害防制條例將盧、蔣、王三人移送士林地檢署偵辦；另同車的43歲蔣姓女子則同時驗尿，一併函送地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

