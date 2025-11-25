模擬歹徒持槍擄人 台東警演練攔截圍捕

警方針對南迴演習，在草埔隧道前將目標攔下。（警方提供）

台東警方昨下午至太麻里地區實施「攔截圍捕演練」，模擬歹徒持槍擄人情境，透過「無預警」方式測試，加強員警臨場應變及各單位通報協調能力，成功於攔截圍捕點攔停車輛並以優勢警力逮獲犯嫌，圓滿完成演練勤務。

本次演練由員警假扮歹徒至金融機構持槍擄人後，旋即駕駛銀色休旅車沿台9線往南逃逸，太麻里分駐所接獲通報，隨即趕往並封鎖現場，循「三線通報」將狀況轉報分局長莊于瑩，並由莊于瑩下達指令，立即調閱現場監視器，確認車號及逃逸方向後，透過勤務指揮中心通報各分駐（派出）所警力啟動「攔截圍捕」，於發現歹徒車輛後，利用車陣、地形、「雞爪釘」及使用交通管制等方式，順利在大武草埔隧道前成功逮捕犯嫌，順利救出被害人。

大武分局表示，大武地區雖然治安平穩，但同仁仍需透過透過「防搶、攔截圍捕演練」等方式，有效提升應變能力，提高執勤同仁警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案的能力，展現警方維護治安的決心。南迴首站森永派出所原本扼南迴要道，稽查不法，是圍捕往西逃竄的匪徒最後一關，也在東進台東的要道，而在草埔隧道開通、繞過「台東第一關」後，日前議員也質詢南迴治安把控問題，更突顯其重要。

