為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    模擬歹徒持槍擄人 台東警演練攔截圍捕

    2025/11/25 14:02 記者劉人瑋／台東報導
    警方針對南迴演習，在草埔隧道前將目標攔下。（警方提供）

    警方針對南迴演習，在草埔隧道前將目標攔下。（警方提供）

    台東警方昨下午至太麻里地區實施「攔截圍捕演練」，模擬歹徒持槍擄人情境，透過「無預警」方式測試，加強員警臨場應變及各單位通報協調能力，成功於攔截圍捕點攔停車輛並以優勢警力逮獲犯嫌，圓滿完成演練勤務。

    本次演練由員警假扮歹徒至金融機構持槍擄人後，旋即駕駛銀色休旅車沿台9線往南逃逸，太麻里分駐所接獲通報，隨即趕往並封鎖現場，循「三線通報」將狀況轉報分局長莊于瑩，並由莊于瑩下達指令，立即調閱現場監視器，確認車號及逃逸方向後，透過勤務指揮中心通報各分駐（派出）所警力啟動「攔截圍捕」，於發現歹徒車輛後，利用車陣、地形、「雞爪釘」及使用交通管制等方式，順利在大武草埔隧道前成功逮捕犯嫌，順利救出被害人。

    大武分局表示，大武地區雖然治安平穩，但同仁仍需透過透過「防搶、攔截圍捕演練」等方式，有效提升應變能力，提高執勤同仁警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案的能力，展現警方維護治安的決心。南迴首站森永派出所原本扼南迴要道，稽查不法，是圍捕往西逃竄的匪徒最後一關，也在東進台東的要道，而在草埔隧道開通、繞過「台東第一關」後，日前議員也質詢南迴治安把控問題，更突顯其重要。

    警方針對南迴演習，在草埔隧道前將目標攔下。（警方提供）

    警方針對南迴演習，在草埔隧道前將目標攔下。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播