男子運動突倒地失去呼吸心跳 警民CPR火速開道救命

凃員實施CPR心肺復甦術。（記者陸運鋒翻攝）

新北市胡姓男子前（23日）天下午4時許，在國防管理學院運動場運動時，突然倒地失去呼吸心跳，民眾見狀連忙跑到一旁中和交通分隊報案，凃姓員警4人趕抵後，輪流實施CPR心肺復甦術，並通報救護車前來，送醫期間警車火速開道縮時間，成功將胡男從鬼門關前救回。

中和警分局今表示，57歲胡男當時在中和民安街運動公園運動時，疑因身體不適倒地失去呼吸心跳，一旁交通分隊接獲報案後，隨即派出凃員、黃員、連員及楊員等4人，攜帶AED前往火速到場，由涂、黃員及民眾輪流實施CPR心肺復甦術，並同步通報119前來救援。

請繼續往下閱讀...

此外，為使救護車能迅速抵達醫院，員警駕駛警車開道護送救護車，讓2.7公里的路程縮短至6分鐘，而胡男到院後即恢復心跳，成功將病患從鬼門關前拉回。

警方指出，此次參與救援的同仁反應迅速、分工明確，打造出一條「生命走廊」，且於短短10多分鐘的黃金時間內，展現警民通力合作，提醒若目擊民眾突倒地，務必第一時間通報119，同時確認是否具備AED與CPR能力之人協助施作。

民眾接手實施CPR心肺復甦術。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法