機車停等越線還想裝沒事 唾液快篩揪出凌晨毒駕

警方清晨在台南金華路攔查騎士，查獲男子持有K他命，唾液快篩呈陽性，當場開單扣車，全案依毒品危害防制條例與公共危險罪送辦。（民眾提供）

台南市警察局第五分局和緯派出所清晨巡邏，在金華路三段運用唾液毒品快篩攔查越線違規騎士，查出男子施用K他命後仍騎車上路，現場起出K他命粉末並開單扣車，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。

和緯派出所員警顏玉晨、蔡易霖今天凌晨3時左右執行巡邏勤務，行經金華路三段時，發現尤姓男子騎乘機車超越停止線，便上前攔查盤問。員警在他身上查出三級毒品愷他命1包，並發現他持有的百元鈔票邊緣沾附愷他命殘留粉末，隨即採取進一步檢測與蒐證。

警方隨即使用最新配發的唾液毒品快篩試劑，當場採集男子唾液檢驗，結果顯示愷他命陽性反應，後續尿液初篩也呈現陽性。警方依規定對其施用毒品後駕車行為開立舉發單，並將機車移置保管與禁駛處分，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦。

五分局指出，毒駕對用路安全風險高，將持續在深夜及易生事故路段規劃巡邏、路檢與查察作為，並運用唾液毒品快篩等新式裝備，加快判讀速度，也讓執勤員警在第一時間掌握駕駛是否施用毒品，提高攔查效率與執法能量。

警方呼籲，施用毒品本身已屬違法，施用後仍駕車上路更是嚴重危害公共安全，一經查獲將依法究辦，並依相關規定開罰與扣車禁駛，提醒民眾勿心存僥倖，遠離毒品才能保障自己與其他用路人安全。

