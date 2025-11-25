女所長智取白牌車司機 逮整車逃逸移工

新北市警察局二橋派出所女所長張岸玲（右）單人巡邏，智取超載逃逸移工的白牌車，查獲違規司機及五名逃逸移工送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警方獲報三峽、鶯歌一帶逃逸外勞出沒情資，於上下班尖峰時段加強取締，二橋派出所長張岸玲當時一人巡邏機動取締，憑藉敏銳觀察，發現一輛休旅車疑似超載，上前攔停，果然發現除駕駛，還搭載五名外籍人士擠在車內，張岸玲急中生智，要台籍駕駛反鎖，將移工控制在車內，八名支援警力趕抵，赫見車上五人全是逃逸移工，依違反入出國及移民法移請移民署新北專勤隊偵辦、遣返。

三峽警分局表示，二橋所長張岸玲24日傍晚巡邏途經鶯歌區八德路與桃園交界處，發現一輛轎車疑似超載，攔停時發現車上載有多名移工，眼神閃爍，認為相當可疑，由於當時僅有她一人，她立即呼叫警網支援，八名優勢警力隨即趕抵。

張岸玲在場警戒時，不時跟駕駛閒聊，表示再確認一下資料，讓駕駛放下戒心，持續安全控管，持電擊棒警戒，確保白牌車駕駛林男反鎖全部車門，車上5名疑似逃逸移工留置車上，將現場風險降至最低。

快打警力4分鐘趕抵，迅速周邊封鎖，全案短時間內圓滿處置，五名逃逸移工全數查獲，後續依違反入出國及移民法移請新北專勤隊偵辦。

至於白牌車違規部分，警方對林姓駕駛祭出超載、越級駕駛（普通駕照卻以駕駛為業） 、違停，最高處以2萬2千元罰鍰，另違反公路法部分，最低處以十萬元罰鍰，吊扣車牌、駕駛駕照至少四個月，至少吃上十二萬餘元罰單，荷包大失血。警方除依違反道路交通管理處罰條例裁罰，亦將依公路法規定函送主管機關加以裁處。

三峽警分局長許再周表示，張岸玲於案情不明、危安未定的情況下，仍能沉著判斷並立即建立現場優勢，有效保護自身與支援同仁安全，展現「冷靜、專業、有勇有謀」的女警領導魅力，也充分顯示警方打擊違法、守護治安的堅定決心。

