毒品唾液快篩上路 台中保大攔違停揪拉K毒駕

毒品唾液快篩上路 台中保大攔違停揪拉K毒駕2025/11/25 12:34 記者陳建志／台中報導
台中市警局保大員警，23日晚間攔查姚姓男子違停，經進行唾液毒品快篩檢測，發現呈陽性反應，當場舉發並將車輛移置保管。（記者陳建志翻攝）
為遏止毒駕，警政署從本月20日全面啟用毒品唾液快篩試劑取締毒駕，台中市警局保安警察大隊23日晚間巡邏經北屯區，發現一名姚姓男子（29歲）違停在紅線，上前攔查時，聞到身上散發濃厚愷他命燃燒後餘味，要求姚男配合進行唾液毒品快篩檢測，檢測後果然呈現陽性反應，警方立刻開罰並將車輛移置保管，後續將依尿液檢測結果，以違反公共危險罪（毒駕）函送偵辦。
台中市警局保大表示，20日起全面啟用毒品唾液快篩試劑取締毒駕，從20日至24日止，共查獲吸食或持有毒品案10件，其中包括1件毒品唾液快篩陽性的毒駕案件。
保大第一中隊巡邏員警，前天晚間9點多，巡邏經北屯區軍榮一街發現一部自小客車紅線違停，立即上前攔查，沒想到車上姚姓男子（29歲）一下車，身上就散發濃厚愷他命燃燒後餘味，立刻告知毒品唾液採樣流程及相關法律權利義務後，進行唾液毒品快篩檢測，檢測結果呈陽性反應，立刻依法舉發，即時採取人車分離，將車輛移置保管，避免危害用路人安全，後續將依尿液檢測結果，以違反公共危險罪（毒駕）函送偵辦。
警方表示，毒品唾液快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。
台中市警局保大以毒品唾液快篩試劑進行檢測，發現姚男拉K呈現陽性反應。（記者陳建志翻攝）
