    社會

    百元現鈔無人敢拿？ 一票苦主點名台灣失竊率最高是「它」

    2025/11/25 16:57 即時新聞／綜合報導
    近期有民眾看到電商智取店機台張貼4張百元現鈔，驚訝居然沒人敢擅自拿走，文章在社群平台掀起熱議。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    近期有民眾看到電商智取店機台張貼4張百元現鈔，驚訝居然沒人敢擅自拿走，文章在社群平台掀起熱議。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    近期社群平台Threads瘋傳一篇貼文，一名網友分享自己去電商智取店取貨，未料一進門，就看到400元現鈔被貼在機台上，他根據一旁字條備註得知張貼時間，鈔票已在現場放置一陣子，震驚這段期間竟無人盜領。文章一出，吸引大批台灣網友議論，眾人還點出比起現金，在台灣反而優先要擔心美食、雨傘等物品被人順手牽羊。

    根據該名網友秀出的照片顯示，電商智取店內的操作機台螢幕旁邊，不僅黏著4張百元鈔，還有1張寫著「08：15，400元未拿」的字條；另據原PO貼文時間顯示，在他進入這間電商智取店前，這幾張白花花的鈔票已擺現場好一陣子。目睹這一幕的原PO，則忍不住感慨，「台灣真的很特別，機車上的鹽酥雞會被偷，錢倒是乖乖留著。」

    貼文曝光後，立即吸引許多網友熱烈討論，不少人點出四周無人看管下，仍沒人偷這些鈔票的原因，是店內設置的滿滿「監視器」，加上在電商智取店操作機台時需輸入電話號碼，因此很容易查出會是誰拿走，若擅自拿走還會吃上侵占官司，根本得不償失。另外，該文還釣出張貼鈔票的熱心民眾證實此事，也希望失主盡快去領回。

    在台灣什麼東西最容易被偷？過來人分享有「這些」

    該文還帶出其他網友分享，在台灣比起現金、手機、鑰匙等貴重物品，反而是一些價值較低的小東西更容易被偷，且往往因為證據不足，哪怕報警備案也無法順利追回。各種留言中又以各種「食物」最高，緊隨其後則是雨傘、抹布、安全帽等，苦主們對此無奈吐槽，「鹹酥雞性價比比較高」、「在台灣，只有掛在機車上的鹹酥雞跟便當會被偷走」、「台灣人缺的不是錢，缺的是機車上的安全帽、超商門口的雨傘」。

    另有網友回憶，從小就被家中長輩或學校教育的「拾金不昧」正確觀念，以及曾在台灣盛行的民俗傳統，或許是促成台灣社會這種奇妙現象出現的原因，「小時候被教『錢不能亂撿』」、「搞不好拿了，一堆人衝出來叫姑丈、姨丈」、「長輩還會提醒撿錢會招來霉運，自然不敢動不屬於自己的現金」、「我小時候就常常宣導拾金不昧，交給警察。加上有民間習俗，其實有時候真的是不要見到錢就拿......冥婚哦」。

