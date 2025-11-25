AI假縣長騙很大！鍾東錦慘遭「深偽」代言 境外帳號推銷假油甘果

詐騙行銷猖獗，連苗栗縣長鍾東錦的肖像照，也被不肖人士利用AI技術，於網路推銷非苗栗公館生產的油甘果。（記者彭健禮翻攝）

詐騙行銷猖獗，連苗栗縣長鍾東錦的肖像照，也被不肖人士利用AI技術，於網路推銷非苗栗公館生產的油甘果。此網路假代言手法，驚動苗栗縣警察局，以「最速件」查辦，發現發布者帳號來自境外，呼籲民眾勿購買，以免受騙上當。

警察局於臉書平台，發現一個「Yxsxc5」帳號發布鍾東錦推銷油甘果的影音，內容為鍾東錦向大眾推銷購買來自苗栗1000公尺以上高海拔的優質油甘果，但聲音明顯與鍾東錦不同，且苗栗油甘果主要栽種於公館、銅鑼一帶平原，內容與事實明顯不符。

警察局認為，此發文足以誤導民眾，影響社會安寧，火速查辦，經查該帳號綁定境外門號、近期才申辦，並分析影片中，人物口型與語音不一致，經研判為AI深偽變造（Deepfake）內容。

警察局表示，此發文是利用技術捏造不實言論，加重欺罔效果，易使民眾誤信並轉傳。為避免假訊息持續擴散，已由刑事警察大隊科偵隊協助向平台檢舉，促請儘速下架。

警方並提醒民眾，近期詐騙集團常擷取名人影像或聲音，以AI合成偽裝成「名人代言」影片，用於投資或商品推廣，藉由社群演算法快速散布。請勿輕信來源不明的廣告或名人推薦，不要點擊可疑連結或提供個資，如有疑慮，請撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

