    首頁 > 社會

    涉與林穎孟共謀詐領助理費 前辦公室主任吳香君起訴

    2025/11/25 11:55 記者王定傳／台北報導
    林穎孟前辦公室主任吳香君。（資料照）

    無黨籍前台北市議員林穎孟被控利用人頭員工詐領助理費，一審台北地院依利用職務上機會詐領財物罪將她判刑3年8月，又依非主管事務圖利罪判處5年8月，2罪未定應執行刑期；林穎孟偵查時就指控前辦公室主任吳香君涉共謀貪污，違反貪污治罪條例等罪，台北地檢署調查後認為吳香君涉與林穎孟共謀詐領助理費等約3萬5千餘元，今依違反貪污治罪條例將吳起訴。

    林穎孟被控於2018年12月起聘用葉曜彰為公費助理，2020年3月葉男成立「米達克星球」公關行銷公司，依法已無法再被續聘為公費助理，2人卻為了保有助理費，謀議將米達克新聘的郭姓女員工頂替職缺，於同年5月至10月間充作公費助理，按月領取3萬5千元薪酬及相關補助款，共23萬餘元；林穎孟另將溢領一個月的楊姓前助理薪資，當成資遣費付給楊男，詐領3萬5千餘元。

    一審北院認定林穎孟詐領3萬5千多元助理費，又與葉男共同圖利葉男開設的米達克公司23萬多元，林穎孟詐領金額低於5萬元，依法減刑判3年8月，2人共犯圖利罪皆判5年8月；但在檢方偵辦時，林就曾對吳提告或告發，她當時對媒體說，吳香君做的壞事全部被算在她頭上，她背了很久的黑鍋，讓她蒙受很大的不白之冤。

    檢方調查發現，吳、林2人聯手溢領一個月的楊姓前助理薪資，當成資遣費付給楊男，詐領3萬5千餘元，依公務員利用職務上之機會詐取財物、使公務員登載不實罪嫌起訴吳，並以她所圖得財物或不正利益在5萬元以下者，請法院依法減輕其刑。

