    首頁 > 社會

    抓到了！苗栗獨居翁命案2嫌落網 卻互指「是對方幹的」

    2025/11/25 12:00 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗獨居老翁命案，警逮2嫌，但互控是對方幹的。（記者彭健禮攝）

    苗栗獨居老翁命案，警逮2嫌，但互控是對方幹的。（記者彭健禮攝）

    苗栗市67歲鄭姓獨居老翁今天（25）生日，但昨日被發現於住家內死亡，有他殺之嫌，老翁胞妹也泣訴，哥哥是被害的。經警方追查，拘捕2名42歲謝姓男子及27歲蕭姓男子到案；2人互指是對方傷害老翁，待檢警進一步查明。全案依準強盜致死、傷害致死罪嫌偵辦。

    獨居鄭姓老翁未婚、沒有小孩，為低收入戶，居住在雙親遺留的房舍，房舍登記在胞弟名下；他的弟妹各自成家，有空會回家探望。昨天上午，社政關懷獨老居家照服人員前往鄭姓老翁家，發現他倒臥在客廳地板半凝固的血泊中，額頭有撕裂傷，沒有動靜，經通報警、消防人員到場，老翁已死亡。

    起初現場人員以為老翁是在家不慎跌跤、撞到額頭而失血過多死亡，但經警方鑑識人員採證後，發現老翁的頸部及眼部周圍，也有挫傷、瘀青等不明傷勢，懷疑案件不單純，再經派出所員警調閱相關監視器影像，發現22日下午有2名男子曾進入老翁住家，2男離開之後，老翁就再也沒有出門。

    警方於此案轉往他殺案件偵辦，循線追查，於昨晚先後將有竊盜、公共危險前科的謝男，及有毒品詐欺前科的蕭男拘捕到案，2人無業、平日四處遊蕩。2人坦承於22日下午4點初前往老翁家，惟謝男稱是蕭男動手傷害老翁，蕭男也稱是謝男動手傷害老翁。

    因2人主張夜間不偵訊，警方今將再進一步釐清犯案動機，並報請檢察官相驗。老翁的胞妹則淚眼控訴，哥哥一定是被害的，她看哥哥頭上的傷口深且直，認為是遭人持刀刃等利器劈砍造成，怎麼有人這麼兇狠？希望檢警查明真相。

    相關新聞請見：

    獨家》苗栗67歲獨居翁生日前夕陳屍家中 警朝他殺偵辦追緝2嫌

