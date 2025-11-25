炮友不願交往 女子憤而持美工刀砍傷其左小腿

警方將黃女壓制在地送醫。（民眾提供）

台中市一名機車行江姓老闆與黃姓女子發生親密關係後，因不想繼續進一步交往，女子不甘，雙方多次發生繼紛，皆互相申請保護令，不料，黃女昨傍晚再到機車行找江男，雙方談不攏，黃女竟拿出美工刀，致江男左小腿受傷送醫，台中市第五分局獲報，因黃女情緒激動，將2人分別送醫，後續將依法處理。

台中市第五分局昨天傍晚5點多接獲報案，瀋陽路三段一處機車行發生糾紛案件，派員到場處理，經調查發現黃女（60歲）與江男（54歲）因曾發生親密關係，黃女想進一步交往，但江男不願意，兩人因此發生多次糾紛，分別向警方申請保護令。

不料，黃女昨又到機車行找江男，希望雙方交往，兩人談不攏而發生衝突，黃女竟拿出美工刀砍傷江男左小腿，江男被救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療，黃女則因情緒激動，警方將她壓制也協助將其送醫。

警方表示，由於該案屬於傷害罪，為告訴乃論，若江男提起告訴將依法處理，並呼籲民眾遇有糾紛應保持冷靜理性，切勿使用暴力，以免觸法。

江男左小腿被砍傷。（民眾提供）

