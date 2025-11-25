為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    炮友不願交往 女子憤而持美工刀砍傷其左小腿

    2025/11/25 11:41 記者歐素美／台中報導
    警方將黃女壓制在地送醫。（民眾提供）

    警方將黃女壓制在地送醫。（民眾提供）

    台中市一名機車行江姓老闆與黃姓女子發生親密關係後，因不想繼續進一步交往，女子不甘，雙方多次發生繼紛，皆互相申請保護令，不料，黃女昨傍晚再到機車行找江男，雙方談不攏，黃女竟拿出美工刀，致江男左小腿受傷送醫，台中市第五分局獲報，因黃女情緒激動，將2人分別送醫，後續將依法處理。

    台中市第五分局昨天傍晚5點多接獲報案，瀋陽路三段一處機車行發生糾紛案件，派員到場處理，經調查發現黃女（60歲）與江男（54歲）因曾發生親密關係，黃女想進一步交往，但江男不願意，兩人因此發生多次糾紛，分別向警方申請保護令。

    不料，黃女昨又到機車行找江男，希望雙方交往，兩人談不攏而發生衝突，黃女竟拿出美工刀砍傷江男左小腿，江男被救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療，黃女則因情緒激動，警方將她壓制也協助將其送醫。

    警方表示，由於該案屬於傷害罪，為告訴乃論，若江男提起告訴將依法處理，並呼籲民眾遇有糾紛應保持冷靜理性，切勿使用暴力，以免觸法。

    江男左小腿被砍傷。（民眾提供）

    江男左小腿被砍傷。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播